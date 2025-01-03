Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это чемпион Європы и мира
Испания
03 января 2025, 13:27 | Обновлено 03 января 2025, 14:07
2195
0

Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это чемпион Європы и мира

Хаби Алонсо покинет «Байер» по итогам сезона

03 января 2025, 13:27 | Обновлено 03 января 2025, 14:07
2195
0
Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это чемпион Європы и мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Итальянский главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти потеряет свою должность по итогам сезона 2024/25, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, во главе королевского клуба опытного специалиста в новой кампании заменит коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 18 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес склоняется к тому, чтобы оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала».

По теме:
В ожидании решения. Галатасарай пристально следит за вингером Баварии
Неопределенность. В Реале нашли замену суперзвезде Ливерпуля
Останется с Цыганковым? Жирона хочет выкупить контракт игрока Тоттенхэма
Карло Анчелотти Хаби Алонсо назначение тренера отставка Реал Мадрид Байер чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу Ла Лига Бундеслига
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенды Реала, Барселоны и Коноплянка. Кто завершил карьеру в 2024 году?
Футбол | 03 января 2025, 15:01 0
Легенды Реала, Барселоны и Коноплянка. Кто завершил карьеру в 2024 году?
Легенды Реала, Барселоны и Коноплянка. Кто завершил карьеру в 2024 году?

Transfermarkt опубликовал символическую сборную футболистов

Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Бокс | 02 января 2025, 18:22 1
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером

Уордли теперь первый номер организации

Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 03.01.2025, 07:54
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон | 02.01.2025, 21:29
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
На просмотр в Динамо приедет центрбек-легионер
Футбол | 03.01.2025, 10:09
На просмотр в Динамо приедет центрбек-легионер
На просмотр в Динамо приедет центрбек-легионер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
02.01.2025, 08:22 12
Футбол
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
02.01.2025, 06:30
Футбол
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
02.01.2025, 17:54
Футбол
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 5
Бокс
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
01.01.2025, 19:49
Футбол
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 4
Бокс
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
01.01.2025, 21:29
Теннис
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем