Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это чемпион Європы и мира

Итальянский главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти потеряет свою должность по итогам сезона 2024/25, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, во главе королевского клуба опытного специалиста в новой кампании заменит коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 18 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес склоняется к тому, чтобы оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала».