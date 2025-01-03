«Это неважно». Известно, что Раньери сказал Довбику в личном разговоре
Артем поговорил с тренером перед римским дерби
В четверг, 2 января, украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вернулся к тренировкам с основной группой и имел разговор с главным тренером команде Клаудио Раньери, сообщает Il Messaggero.
Во время диалога 73-летний специалист дал совет нападающему. «Не имеет значения, кто тебе отдает пас – ты просто должен быть первым на мяче», – сказал Раньери Артему.
В этом сезоне Довбик провел за римский клуб 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
«Рома» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем поединке подопечные Клаудио Раньери сыграют с «Лацио» – матч 19-го тура Серии А состоится пятого января.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец близок к подписанию нового контракта
Бывший хавбек «львов» считает, что его бывшая команда от слияния только выиграет