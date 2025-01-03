«Это неважно». Известно, что Раньери сказал Довбику в личном разговоре

В четверг, 2 января, украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вернулся к тренировкам с основной группой и имел разговор с главным тренером команде Клаудио Раньери, сообщает Il Messaggero.

Во время диалога 73-летний специалист дал совет нападающему. «Не имеет значения, кто тебе отдает пас – ты просто должен быть первым на мяче», – сказал Раньери Артему.

В этом сезоне Довбик провел за римский клуб 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

«Рома» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем поединке подопечные Клаудио Раньери сыграют с «Лацио» – матч 19-го тура Серии А состоится пятого января.