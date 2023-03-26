Украинские теннисисты выиграли парный трофей в Хорватии

Украинские теннисисты Александр Овчаренко и Вячеслав Белинский выиграли парный трофей на грунтовом турнире серии ITF M15 в Опатии (Хорватия).

В финале соревнований украинский тандем в двух сетах обыграл хорватскую пару Лука Микрут / Стефан Попович.

ITF M15 Опатия. Пары. Грунт. Финал

Александр Овчаренко (Украина) / Вячеслав Белинский (Украина) – Лука Микрут (Хорватия) / Стефан Попович (Хорватия) – 6:2, 6:4

Для Белинского это второй парный трофей в карьере. В 2023 году он вместе с Ильей Белобородько взял титул на соревнованиях в Вильнюсе. Вячеслав также стал чемпионом турнира в Опатии в одиночном разряде.

Для Овчаренко трофей на этих кортах в паре стал пятым в его карьере.