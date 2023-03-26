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ITF
26 марта 2023, 18:44 | Обновлено 26 марта 2023, 18:53
102
0

Украинские теннисисты выиграли парный трофей в Хорватии

Александр Овчаренко и Вячеслав Белинский успешно выступили на соревнованиях в Опатии

26 марта 2023, 18:44 | Обновлено 26 марта 2023, 18:53
102
0
Украинские теннисисты выиграли парный трофей в Хорватии
Instagram. Александр Овчаренко и Вячеслав Белинский

Украинские теннисисты Александр Овчаренко и Вячеслав Белинский выиграли парный трофей на грунтовом турнире серии ITF M15 в Опатии (Хорватия).

В финале соревнований украинский тандем в двух сетах обыграл хорватскую пару Лука Микрут / Стефан Попович.

ITF M15 Опатия. Пары. Грунт. Финал

Александр Овчаренко (Украина) / Вячеслав Белинский (Украина) – Лука Микрут (Хорватия) / Стефан Попович (Хорватия) – 6:2, 6:4

Для Белинского это второй парный трофей в карьере. В 2023 году он вместе с Ильей Белобородько взял титул на соревнованиях в Вильнюсе. Вячеслав также стал чемпионом турнира в Опатии в одиночном разряде.

Для Овчаренко трофей на этих кортах в паре стал пятым в его карьере.

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Александр Овчаренко Вячеслав Белинский ITF Опатия
Источник Sport.ua
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