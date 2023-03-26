Украинские теннисисты выиграли парный трофей в Хорватии
Александр Овчаренко и Вячеслав Белинский успешно выступили на соревнованиях в Опатии
Украинские теннисисты Александр Овчаренко и Вячеслав Белинский выиграли парный трофей на грунтовом турнире серии ITF M15 в Опатии (Хорватия).
В финале соревнований украинский тандем в двух сетах обыграл хорватскую пару Лука Микрут / Стефан Попович.
ITF M15 Опатия. Пары. Грунт. Финал
Александр Овчаренко (Украина) / Вячеслав Белинский (Украина) – Лука Микрут (Хорватия) / Стефан Попович (Хорватия) – 6:2, 6:4
Для Белинского это второй парный трофей в карьере. В 2023 году он вместе с Ильей Белобородько взял титул на соревнованиях в Вильнюсе. Вячеслав также стал чемпионом турнира в Опатии в одиночном разряде.
Для Овчаренко трофей на этих кортах в паре стал пятым в его карьере.
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