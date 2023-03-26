Белинский выиграл первый титул в сезоне, победив на турнире в Хорватии

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№608 ATP) выиграл турнира ITF M15 в Хорватии.

В матче за титул украинец, посеянный на турнире под восьмым номером, в трех сетах одолел Серхи Переса Контри из Испании (№739 ATP).

Опатия. Финал

Вячеслав Белинский (Украина) – Серхи Перес Контри (Испания) – 6:1, 2:6, 6:3

Для Белинского это первый титул в текущем сезоне и второй выигранный турнир ITF в карьере.

Отметим, что в парном финале Вячеслав Белинский в дуэте с Александром Овчаренко сыграет против тандема Лука Микрут (Хорватия) / Стефан Попович (Сербия).

Ранее финал турнира ITF M25 проиграл Эрик Ваншельбойм.