Ваншельбойм не смог выиграть первый финал в 2023 году

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№510 ATP) не смог выиграть финал хардового 25-тысячника Индии.

В матче за титул 21-летний украинец в двух сетах проиграл бывшей 65-й ракетке мира Евгению Донскому (№302 ATP), который был абсолютным фаворитом этого матча.

Лакхнау. Финал

Эрик Ваншельбойм (Украина) [7] – Евгений Донской [3] – 2:6, 5:7

Это был восьмой финал Эрика на уровне 15-тысячников. Ранее он выиграл 5 титулов.

В текущем сезоне Ваншельбойм впервые сражался за титул.