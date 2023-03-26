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  4. Ваншельбойм не смог выиграть первый финал в 2023 году
ITF
26 марта 2023, 09:23 |
104
0

Ваншельбойм не смог выиграть первый финал в 2023 году

Эрик проиграл матч за титул на соревнованиях в Индии

26 марта 2023, 09:23 |
104
0
Ваншельбойм не смог выиграть первый финал в 2023 году
ITF. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№510 ATP) не смог выиграть финал хардового 25-тысячника Индии.

В матче за титул 21-летний украинец в двух сетах проиграл бывшей 65-й ракетке мира Евгению Донскому (№302 ATP), который был абсолютным фаворитом этого матча.

Лакхнау. Финал
Эрик Ваншельбойм (Украина) [7] – Евгений Донской [3] – 2:6, 5:7

Это был восьмой финал Эрика на уровне 15-тысячников. Ранее он выиграл 5 титулов.

В текущем сезоне Ваншельбойм впервые сражался за титул.

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Эрик Ваншельбойм Евгений Донской ITF Лакхнау
Источник Sport.ua
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