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  4. Украинцы взяли первый парный трофей в сезоне, в финале обыграв россиянина
ITF
21 января 2023, 05:55 |
266
0

Украинцы взяли первый парный трофей в сезоне, в финале обыграв россиянина

Илья Белобородько и Вячеслав Белинский успешно выступили на соревнованиях в Литве

21 января 2023, 05:55 |
266
0
Украинцы взяли первый парный трофей в сезоне, в финале обыграв россиянина
Instagram. Илья Белобородько и Вячеслав Белинский

Украинские теннисисты Илья Белобородько и Вячеслав Белинский выиграли парный турнир серии ITF M15 в Вильнюсе (Литва).

В финале турнира Илья и Вячеслав обыграли итальянско-российский дуэт Федерико Бертуччоли / Кирилл Киватцев в трех сетах за 1 час и 14 минут.

ITF M15 Вильнюс. Пары. Хард в помещении. Финал

Илья Белобородько (Украина) / Вячеслав Белинский (Украина) – Федерико Бертуччоли (Италия) / Кирилл Киватцев – 6:1, 4:6, [10:3]

Отметим, что для обоих этот трофей стал первым в сезоне 2023 года. Для Ильи это третий парный титул в карьере, а для Вячеслава – первый.

К слову, и Белобородько, и Белинский сыграли и в одиночном разряде на этих соревнованиях. Илья дошел до полуфинала, а Вячеслав остановился на стадии 1/16 финала.

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Илья Белобородько Вячеслав Белинский ITF Вильнюс
Источник Sport.ua
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