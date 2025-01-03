Легенды Реала, Барселоны и Коноплянка. Кто завершил карьеру в 2024 году?

Авторитетный спортивный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную футболистов, которые завершили карьеру в 2024 году.

В списке оказались многие легендарные футболисты – Пепе, Андрес Иньеста, Тони Кроос и другие. Нашлось место и украинскому игроку Евгению Коноплянке, который повесил бутсы на гвоздь 17 июля 2024 года.

Специалисты подсчитали суммарную стоимость этой сборной и указали максимальную цену на каждого представителя, которая была в карьере. Коноплянка оценивался максимально в 25 млн евро, а вот стоимость всех этих футболистов составила почти 485 млн евро.

Украинский вингер в своей профессиональной карьере играл за «Шахтер», «Днепр», «Севилью», «Шальке-04», «Краковию» и «Клуж».

Ранее сообщалось, что сборная Украины по медиафутболу проиграла первый матч на чемпионате мира с Коноплянкой в составе.