Две помолвки и одна победа. Как сборная Украины с Чехией в Турции играла

Женская сборная Украины по теннису завершила матчевую встречу квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии. Номинально домашняя для украинок встреча состоялась в Турции на кортах гостиницы Mega Saray в городе Белек.

В этой встрече Украину представляли Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Людмила Киченок. Жеребьевка для нас была неплохой, Марте выпало играть первой. Это означало, что как первый номер она обязательно сыграет оба своих матча с турнирной мотивацией. Людмила Киченок и Даяна Ястремская были в заявке на парную встречу, но для определения победителя пятый матч не понадобился.

Ястремская позднее всех прибыла в Белек и успела провести только одну полноценную тренировку, из-за чего Михаил Филима во время жеребьевки вторым номером нашей команды назначил Завацкую. Более того, в пятницу мы неожиданно узнали, что Даяна уже в субботу должна выйти на корты Штутгарта в квалификации турнира WTA 500, это повергло в шок. Стало ясно, что играть в субботу она не планирует вообще, зачем тогда было вообще приезжать?

Также изначально немного удивил выбор покрытия, весь чешки на грунте явно чувствуют себя великолепно. Но Марта в интервью сказала, что украинки понимали, что заметного преимущества им не дало бы ни одно покрытие. Поэтому решили не усложнять себе жизнь в начале грунтового сезона. Это логичное объяснение, девушек можно понять.

Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая и Михаил Филима

Первый матч

Марта Костюк – Маркета Вондроушова – 2:6, 1:6

Костюк и Вондроушова в этом сезоне не играли на грунте до матчей за сборную, поэтому было тяжело предугадать, чего ожидать от этого поединка. По Марте было больше вопросов, ведь после выигрыша дебютного титула WTA в Остине она никак не могла поймать ту волну стабильности, которую мы наконец-то почувствовали в этом сезоне.

Вондроушова навязала борьбу уже в первом гейме, оформив быстрый брейк. К сожалению, это предопределило весь последующий ход матча. Костюк заметно нервничала и ошибалась, практически ничего не смогла противопоставить чешке на приеме. Основная борьба шла на геймах украинки, почти все их пришлось выгрызать в борьбе. В первой партии Маркета сумела оформить еще один брейк, после чего шансов в первом сете у Костюк не было.

Вторая партия началась по такому же сценарию, но в четвертом гейме Марта имела двойной брейкпоинт, чтобы отыграться. Реализовать его не удалось, после чего стало окончательно ясно, что первое очко уходит в копилку чешской команде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Второй матч

Катарина Завацкая – Барбора Крейчикова – 4:6, 3:6

Многие недооценивали Завацкую до матча, но на деле Катарина отыграла неплохо. В матче с Крейчиковой она начала очень мощно и до неудачного удара с лета на геймболе в шестом гейме украинка выглядела даже немного увереннее Барборы, которая ранее проиграла обе одиночки за сборную. Было видно, что давление за результат на Крейчиковой велико, тем не менее ее клас оказался выше, она дожала шестой гейм и уверенно повела с брейком 5:2. В концовке сета Катарине удалось забрать два гейма подряд, но защитить свою подачу не получилось.

Основная борьба во второй партии развернулась в первых геймах. Барбора и здесь была лучше, оформив два брейка против одного. Со счета 4:1 Крейчикова уже не давала шансов украинке на своей подаче, победа была заслуженной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Третий матч

Марта Костюк – Барбора Крейчикова – 3:6, 6:1, 6:4

Изначально именно на этот матч были самые большие надежды. Причин несколько, это и неплохое выступление Марты в предыдущих матчах с Крейчиковой, и небольшой и не самый удачный опыт Барборы в игре за национальную команду.

Тем не менее, для нас все началось паршиво. Марта проиграла четыре из пяти первых геймов и даже при не самой лучшей игре соперницы не могла ей ничего противопоставить. В седьмом гейме удалось отыграть брейк, но после перехода чешка выиграла два гейма, закрыв первую партию.

Со второго сета Костюк начала играть солиднее, особенно это чувствовалось на приеме первой подачи Барборы. Крейчикова зарабатывала мало легких очков, что позволило украинке очень быстро повести в счете, уверенно выиграв вторую партию. В третьем сете чешка выровняла ситуацию, борьба шла на равных практически до самого завершения матча. После счета 4:4 Марте неожиданно удалось заработать тройной скрытый матчбол, который был реализован с третьей попытки. С подачей на матч проблем не возникло, Крейчикова на тот момент уже была морально сломлена.

Для Марты эта победа стала самой высокорейтинговой в карьере и лишь третьей в карьере против игроков из топ-20 (при 19 поражениях). Кстати, две из этих побед были в матчах против Крейчиковой. В личных встречах Марта против Барборы теперь имеет 3:1, что не может не радовать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Четвертый матч

Катарина Завацкая – Маркета Вондроушова – 3:6, 4:6

Начало этого поединка заинтриговало. Вондроушова явно не могла поймать свою игру, а Завацкая с первых секунд заиграла на высоком уровне. После трех сыграных геймов украинка вела 3:0 с двумя брейками, но радовались мы недолго. Маркета вспомнила, что она одна их самых лучших грунтовых теннисисток мира и начала показывать теннис высочайшего уровня. Катарина старалась что-то противопоставить, но силы были неравны. Не совсем понятна и тактика постоянной игры левше Маркете под убийственный форхенд, которым она по диагонали перебивала бэкхенд украинки и очень часто завершала розыгрыши активно выигранными мячами. В итогде Катарина получила в первом сете «скрытую баранку».

Во второй партии Вондроушова первой сделала брейк, Катарина сразу же ответила обратным и в шестом гейме могла делать счет 4:2, но двойной брейкпоинт реализовать не получилось. После этого Вондроушова сама сделала брейк и отбилась от брейкпоинтов украинки в восьмом гейме. Больше шансов на изменение ситуации не было – Маркета снова выиграла матч за сборную, теперь на ее счету 9 побед в 10 одиночных матчах Кубка Билли Джин Кинг.

Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Что дальше?

Как и год назад в США, украинская сборная не смогла совершить чудо и обыграть записных фавориток. Теперь чешская сборная 7-12 ноября сыграет в Мировом финале, место проведение пока не известно. Также там сыграют Австралия и Швейцария (финалисты прошого розыгрыша), принимающая сторона или обладатель вайлд-кард, а также еще 8 победителей квалификации.

Сборная Украины снова будет вынуждена защищать свое место в квалификационном раунде на стадии матчей плей-офф. Здесь кроме нас будут такие же неудачники квалификации (всего 9 команд) и победители зональных турниров (7 сборных). Перед жеребьевкой все команды будут разделены на сеяных и несеяных согласно обновленному рейтингу наций.

Две помолвки

За день до жеребьевки Людмила Киченок объявила о своей помолвке с тренером Станиславом Хмарским, с которым она встречается уже продолжительное время. Люде уже 30 лет, ее сестра Надежда вышла замуж в 2021 году, поэтому в этом нет ничего удивительного.

Но на этом украинки не остановились. После завершения матча стало известно, что Марта Костюк также помолвлена. В интервью Sport.ua Марта рассказала, что это случилось еще три недели назад, но публично информация о помолвке не разглашалась. Ее избранником стал парень по имени Георгий, который раньше тоже занимался теннисом.