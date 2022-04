За шаг от чуда. Как украинки едва не сотворили большой камбэк в Эшвилле

Женская сборная Украины по теннису завершила свой вояж в США, где в городе Эшвилл проходил матч Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против американок. В этой встрече за нас не смогли сыграть Элина Свитолина и Марта Костюк, также не удалось договориться с Ангелиной Калининой, которую в форме сборной мы пока не видели. В итоге лидером команды стала Даяна Ястремская, которая в этом сезоне начинает возвращать былые кондиции. Вторым номером стала Катарина Завацкая, пропустившая полгода из-за проблем со здоровьем. Также в составе были и сестры Надя и Люда Киченок, всегда готовы сыграть в парной встрече.



Рассчитывать в этом составе обыграть американок на их территории было безумием, но за несколько дней стало известно, что за сборную США не сыграет восьмая ракетка мира Даниэль Коллинс. Это давало кое-какие шансы, появлялся даже рабочий вариант для победы. Для этого нужна была победа от Ястремской в поединке против второго номера американок и еще одно очко во встрече первых или вторых ракеток. Это бы переносило решение вопроса о победителе на парную встречу, где практически всегда все возможно.

Жеребьевка была неплохой, Даяне выпало играть первой, как она любит. В теории мы должны были брать первое очко, получать дополнительный заряд уверенности и начинать второй день при счете 1:1. Реальность оказалась суровее, проигрыш Даяны от Элисон Риск сразу же мог поставить крест на дальнейших перспективах, но во второй день случилось много интересного и неожиданного.



Первый матч

Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 6:7(16), 5:7



Начало встречи получилось нервным от обеих теннисисток, но лучше реализовать свои шансы получилось у американки. Риск повела с брейком, но Ястремской удалось выровнять ситуацию после шестого гейма. Даяна играла в своем стиле, пытаясь доминировать за счет преимущества в силе ударов. Но очень часто атаки не были подготовлены, было много авантюрных решений на приеме. Порой украинка выдавала очень грамотные отрезки, во время которых Риск терялась на ее фоне. Более стабильной все же была Элисон, это помогало ей компенсировать свои недостатки. До тай-брейка именно представительница США имела несколько скрытых сетболов, хотя и Даяна в десятом гейме была всего в двух очках от взятия партии.



Тай-брейк получился эпичным. Риск повела 5:2 благодаря невынужденным ошибкам Ястремской, но последовали три подряд выигранных розыгрыша от украинки. А дальше начались самые настоящие качели. Девушки по очереди зарабатывали сетболы и всякий раз их не реализовывали. У Даяны было четыре попытки завершить сет победой, американке это удалось лишь с восьмого раза. В результате этот тай-брейк стал вторым по продолжительности в истории турнира и самым продолжительным в одиночном разряде.



Начало второй партии было полностью за Элисон, она повела с двумя брейками. При счете 1:5 Даяна внезапно начала возвращаться в игру, после 5:5 даже казалось, что она обязана переводить встречу в финальный сет. К большому сожалению, американке удалось закрыть поединок с первого матчбола в 12-м гейме. Символично, что матч завершился невынужденной ошибкой Даяны не в самой сложной ситуации.

Второй матч

Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 1:6



От второго матча особых ожиданий не было. Уж слишком большая разница между теннисистками на данный момент. Пегула в Чемпионской гонке идет на десятом месте – это говорит само за себя. На каком-то более медленном покрытии Катарина еще бы попыталась навязать борьбу намного более мощной сопернице, но на кортах Эшвилла это было весьма проблематично. Украинка пыталась играть больше под лево, хотя бы как-то уменьшая атакующий потенциал Джессики, но первый номер американок на все находила ответы. Более того, украинка еще и частенько допускала двойные ошибки, что для такого уровня непозволительная роскошь плюс дополнительное моральное давление. Результат матча был понятен после нескольких минут встречи, вопрос заключался только в том, сколько геймов сможет отвоевать Завацкая. В первой партии удалось один раз взять свою подачу и один раз брейкануть, во второй – защитить один свой гейм.

Третий матч

Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:4



На матчи второго дня наши девушки вышли без права на ошибку. Это было хорошо заметно по Даяне, она буквально сразу же включилась в борьбу и начала доминировать на корте. Пегула провалила свою первую подачу, наподавав двойных, вследствие чего Ястремская комфортно повела со счетом 3:0. Именно такое начало поединка и предопределило все последующие действия теннисисток на корте. Украинка очень уверенно защищала свои подачи и только при подаче на сет пришлось отбиваться от многочисленных брейкпоинтов. Все удалось, мы взяли первый сет в этом противостоянии.



Вторая партия началась по схожему сценарию, но теперь Даяна повела 3:0 с двумя брейками, один из которых защитить все же не удалось. Настоящая рубка началась при счете 4:3, гейм прошел в большом напряжении, но Ястремская его отстояла. Далее добить Пегулу уже было делом техники. На приеме чуть-чуть не получилось, на подаче – да! Путь к потенциальному камбэку был открыт.

Четвертый матч

Катарина Завацкая (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4



В пятницу Катарина дебютировала в составе сборной в одиночном разряде и, если честно, выглядела не очень. В субботу на корт вышла совсем другая теннисистка, это было заметно. Американки сделали замену, вместо Элисон Риск выпустив Шелби Роджерс. Это теннисистки примерно одного уровня, но Шелби более мощная, топорная и прямолинейная. Как ни странно, преимущества в силе ударов у нее и не было, хотя начало матча осталось за американкой. Она повела 3:1, но Катарина выиграла после этого 12 из 13 розыгрышей, поведя в счете 4:3. Успешно защитив свою подачу, Завацкая закрыла сет на приеме.



Начало второго сета было трудным, но в нашу пользу. Первые три гейма в борьбе забрала в свою копилку Катя. Со счета 1:4 в игре украинки наметился небольшой спад, Роджерс моментально этим воспользовалась и восстановила статус-кво. К счастью, Завацкая сегодня явно была сильнее, удалось подтянуть скрытые резервы и выиграть два заключительных гейма. Однозначно лучший матч Катарины на харде, с такой игрой и стабильным здоровьем можно и нужно наконец-то заходить в топ-100.

Пятый матч



Людмила Киченок / Даяна Ястремская – Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула – 6:7(5), 3:6



На парную встречу обе команды сделали замены. У американок вышли Мухаммад и Пегула, которые в этом году вместе играли в Австралии, а в прошлом – на серии турниров в США. А вот Люда и Даяна вместе играли официальный матч впервые. В первом сете американки долгое время вели с брейком, но украинкам удалось перевести партию на тай-брейк. Там они тоже отыгрывались, все завершилось двойной ошибкой Люды на первом же сетболе.



После такого Мухаммад и Пегула заиграли еще лучше и во второй партии также владели ощутимым преимуществом. Все решил один брейк в четвертом гейме, на матчпоинте нам еще и крупно не повезло. Мяч после касания о трос скользнул по ракетке Люды и перелетел пределы корта.

Что дальше?



Американки были большими фаворитками перед этой встречей, но не без проблем пробились в Мировой финал, который состоится в середине ноября (место проведения пока неизвестно).



Сборная Украины отправляется в Плей-офф, где 11-12 ноября сыграют семь неудачников Квалификации и семь команд-победительниц из зональных соревнований. Наши потенциальные соперники: Аргентина, Бразилия, Китай, Япония, Хорватия, Венгрия и Словения.

