«Исключительно отрицательно». Экс-капитан Карпат – об объединении с Рухом

Бывший полузащитник и капитан львовских «Карпат» Игорь Кульчицкий в эксклюзивном комментарии для Sport.ua отреагировал на слияние «Карпат» и «Руха»:

«От этих событий «Карпаты» будут иметь только пользу и станут сильнее. И вряд ли это объединение или слияние. Если бы было слияние, то команда бы называлась по-другому. Но на это никто не пойдет. Потому что «Карпаты» есть «Карпаты». «Карпаты» должны быть чистыми, без каких-то там приставок или двойных названий. Такое в истории уже было и воспринималось львовянами исключительно негативно. Я об объединении СКА и «Карпат» в 80-е годы прошлого столетия. Львов – свободный город и здесь никто не хотел поддерживать солдатскую команду, команду, которая носила название в честь поработителей Украины. «Рух» – это немного другое, но двойного названия „Карпатам“ точно не надо.

А вот игроки «Руха» «Карпаты» усилят. Там хватает хороших ребят – и в команде УПЛ, и в школе. Тем более, что многие из этих ребят являются воспитанниками «Карпат», которых Козловский переманил к себе. Думаю, минимум четыре-пять игроков «Руха» «Карпатам» сильно помогут. Команда нуждается в усилении во всех звеньях и у «Руха» такие футболисты есть. Кто именно заинтересует Лупашко, увидим в ближайшее время, когда команда 18 января отправится на первый сбор в Турцию».