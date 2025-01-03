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  4. «Исключительно отрицательно». Экс-капитан Карпат – об объединении с Рухом
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 14:57 |
298
1

«Исключительно отрицательно». Экс-капитан Карпат – об объединении с Рухом

Игорь Кульчицкий не считает, что команды «сливаются»

03 января 2025, 14:57 |
298
1
«Исключительно отрицательно». Экс-капитан Карпат – об объединении с Рухом
ФК Рух. Игорь Кульчицкий

Бывший полузащитник и капитан львовских «Карпат» Игорь Кульчицкий в эксклюзивном комментарии для Sport.ua отреагировал на слияние «Карпат» и «Руха»:

«От этих событий «Карпаты» будут иметь только пользу и станут сильнее. И вряд ли это объединение или слияние. Если бы было слияние, то команда бы называлась по-другому. Но на это никто не пойдет. Потому что «Карпаты» есть «Карпаты». «Карпаты» должны быть чистыми, без каких-то там приставок или двойных названий. Такое в истории уже было и воспринималось львовянами исключительно негативно. Я об объединении СКА и «Карпат» в 80-е годы прошлого столетия. Львов – свободный город и здесь никто не хотел поддерживать солдатскую команду, команду, которая носила название в честь поработителей Украины. «Рух» – это немного другое, но двойного названия „Карпатам“ точно не надо.

А вот игроки «Руха» «Карпаты» усилят. Там хватает хороших ребят – и в команде УПЛ, и в школе. Тем более, что многие из этих ребят являются воспитанниками «Карпат», которых Козловский переманил к себе. Думаю, минимум четыре-пять игроков «Руха» «Карпатам» сильно помогут. Команда нуждается в усилении во всех звеньях и у «Руха» такие футболисты есть. Кто именно заинтересует Лупашко, увидим в ближайшее время, когда команда 18 января отправится на первый сбор в Турцию».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов инсайд Игорь Кульчицкий
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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c_a_p2
Чому я з ним згоден на 100500%?
Бо замість віддати клуб розумнішому Козловський його знищить. І Карпати також...
Як казав відомий персонаж - це ж вже було...
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