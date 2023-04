Марта КОСТЮК: «Буду выкладываться на 100%, чтобы принести очки команде»

Женская сборная Украины по теннису 14–15 апреля проводит в турецком городе Белек важный матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии.

Накануне важного поединка сборной украинская теннисистка Марта Костюк дала эксклюзивное интервью для Sport.ua, в котором рассказала о подготовке к матчу, причину выбора грунтового покрытия, а также о скандальной ситуации, которая сложилась с допуском российских игроков на турниры WTA.

– Расскажите о подготовке к матчу со сборной Чехии. Какая атмосфера в команде? Как известно, на корте, на котором вы будете играть, проходят матчи ITF. Какие климатические условия, качество корта, мячей?

– Подготовка проходит хорошо, мы тренируемся. Нам не очень повезло с погодой – каждую ночь идет дождь, корты мягкие, мокрые, не успевают до конца просохнуть.

Да, мы играем на тех же кортах, но у нас как бы отдельный корт – его закрыли черным фоном, поэтому мы не будем видеть то, что происходит вокруг, что, кстати, очень хорошо. Все, в принципе, нормально, у нас каждую неделю новые мячи, новые корты, поэтому ничего нового. Мы адаптируемся.



ФТУ

– Грунт – лучшее покрытие для матча с Чехией? Или, может, хотели бы играть на другом покрытии?

– Так как мы – принимающая сторона, то пришли к общему мнению, что грунт – лучшее покрытие против этой команды. В любом случае, сборная Чехии – одна из самых сильных команд в мире. Думаю, что любое покрытие для них будет удобным, так как каждая из соперниц – универсальный игрок. Думаю, если бы мы выбрали какое-то другое покрытие, то они бы подбирали команду именно под такие корты. Но, так как сейчас начало грунтового сезона, то мы не хотели усложнять себе жизнь и выбирать какое-нибудь другое покрытие.

Решили готовиться нормально и не сбивать себе планы для личных соревнований, потому что всем игрокам тяжело делать приоритет на Билли Джин Кинг Кап. У всех интенсивный график, не всегда удается подобрать оптимальное покрытие. Бывает, в Туре мы играем на грунте, а матчи за сборную – на харде или траве. Это не очень хорошо, поэтому выбрали именно грунт, так как сейчас начало грунтового сезона.

– Вы уже трижды играли с Барборой. Что можете сказать о ней как о теннисистке? Вы начинаете первой противостояние с чешками. Какие эмоции, мысли?

– Барбора – прекрасная теннисистка, считаю ее одной из самых умных теннисисток в плане игры в теннис, в плане знания игры, что очень важно. У нас с ней всегда невероятно интересные матчи, буду выкладываться на все 100%, чтобы принести очки команде. Также это будет мой личный опыт, чтобы я понимала, над чем мне нужно работать, где сейчас мой уровень игры находится.

Я не против начинать первой, я всегда доверяю жеребьевке. Раз так выпало – значит, это лучший вариант для меня. Я его принимаю и просто готовлюсь к этому матчу.





Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Барбора Крейчикова

– Какие были эмоции после выигранного трофея в Остине? Это был ваш первый титул на уровне WTA 250! От кого вы получили первые поздравления?

– Конечно, очень положительные эмоции, многие годы работы были потрачены для достижения этого результата. Я не помню, кто первым поздравил меня, если честно. Когда я подняла телефон, то уже была куча сообщений. Но думаю, что первым меня поздравил мой самый близкий человек. Пусть все думают, кто это... (смеется).

– Вы отправляли письмо в WTA с предложениями по отстранению теннисистов из россии и беларуси. Получили ли уже хоть какой-нибудь ответ?

– Мы получили как всегда ответ без ответа. Не было там никаких решений. Просто: we are monitoring your situation (мы следим за вашей ситуацией), спасибо за ваш фидбек. То есть, по сути ничего не было.

– Ваша сестра сейчас на турнире в Монте-Карло. Если не секрет, за кого она там болеет? И за кого болеете Вы? Не только на Мастерсе в Монако, но и вообще в мужском Туре.

– Думаю, моя сестра болеет за молодых игроков, таких как Хольгер Руне, Лоренцо Музетти, потому что я с ними в хороших отношениях. Зоряна, моя сестра, их знает. Она, в принципе, многих теннисистов знает, потому что была на турнирах Большого Шлема со мной. Она с ними лично знакома, поэтому думаю, что болеет за них. Но лично я с ней об этом не говорила. Она просто наслаждается времяпрепровождением.

За кого болею я в мужском Туре? Не знаю. Честно говоря, я просто люблю смотреть теннис, особенно мужской. Он очень увлекательный. Женский тоже увлекателен, но когда я смотрю мужские матчи, то просто наслаждаюсь. А в женских встречах смотрю на своих соперниц: где у них слабые стороны, что они делают правильно, а что нет. Поэтому когда смотрю женский, то это больше как работа, а мужской – это больше о наслаждении. Но, конечно, беру что-то на заметку и у них.

– Ига Свентек и Петра Квитова публично выразили поддержку Украине. Были ли какие-то реакции от них после вашего с Элиной Свитолиной и Лесей Цуренко письмо в WTA? Возможно, руководство Тура ответит, если первая ракетка и именитая спортсменка поддержат вашу инициативу?

– На самом деле началось больше движения вокруг этой ситуации. То есть, люди понемногу начинают понимать, что никакого нейтралитета здесь нет, нельзя выбирать такой вариант. Потому что если выбираешь нейтралитет, то ты всегда выбираешь сторону агрессора, словно оправдываешь его.

Я видела их поддержку, также видела, что Энди Маррей высказался в поддержку украинцев. Не просто поддержал украинский народ, а сказал, что украинцы важнее русских или белорусов. Считаю, что это даст какой-то freedom of speach, как говорится, то есть какую-то свободу игрокам.

Просто я думаю, что в WTA настолько сильно запрессовали нас и нашу позицию, что другие игроки боялись что-то сказать, потому что не хотели становиться в конфликт с руководством. Ну, грубо говоря: кто хочет конфликтовать с руководством без причин? Никто, вот и все. Думаю и надеюсь, что сейчас ситуация примет другое направление. То, что вы видите онлайн, это та же информация, которой владеем и мы.

– Выразила ли сборная Чехии слова поддержки? Когда ребята играли против Венгрии, только Фучович подошел и пообщался по поводу войны, которую развязала россия.

– Чехи, в принципе, нас поддерживают. Не было такого, что они лично подходили здесь, но мы с этими девушками часто играем в Туре, поэтому знаем их позицию. У парней по-другому. Фучович, например, редко играет на одних турнирах вместе с Белинским, ребята редко пересекаются. Поэтому там кто-то подходил и высказывал слова поддержки. Но после этого Мартон поехал в санкт-петербург и играл там на соревнованиях. Это было для меня шоком. Поэтому я не знаю, какую этот человек имеет позицию.

Чехи к нам хорошо относятся. Так как мы с ними почти каждую неделю видимся в Туре, то ситуация не такая же, как у ребят. Хотя у нас здесь был общий ужин, и капитан Чехии выразил слова поддержки.

– Элина Свитолина вернулась в Тур. Общались ли Вы с ней о ее первых матчах? Михаил Филима сказал, что хотел бы пригласить Элину в сборную. Как вы оцениваете такую возможность?

– Я с Элиной не общалась после рождения ее ребенка по этому вопросу (о возвращении в сборную – ред.). Но я скажу, что есть вопросы, которые сейчас решаются. Поэтому считаю, что Элину пока мы не увидим в сборной.