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ITF
23 января 2025, 18:17 | Обновлено 23 января 2025, 18:29
616
1

Сыграют со Свентек? Украина получила соперниц в Квалификации КБДК-2025

Сине-желтые поборются за место в финальном этапе с командами Польши и Швейцарии

23 января 2025, 18:17 | Обновлено 23 января 2025, 18:29
616
1
Сыграют со Свентек? Украина получила соперниц в Квалификации КБДК-2025
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Женская сборная Украины по теннису получила соперниц в квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Сине-желтые поборются за выход в финальный этап против команд Польши и Швейцарии в группе E. За польскую сборную может сыграть именитая Ига Свентек, а за швейцарок – олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич.

Матчевые противостояния состоятся на неделе 7 апреля в Польше. Точные расписание и место проведение будут известны позднее.

В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая станет первой в группе. Шесть победительниц Квалификации в финальном раунде неофициального чемпионата мира по теннису будут играть против действующих чемпионок из Италии и прошлогодних финалисток из Канады.

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг с 2025 по 2027 год будет проходить в китайском городе Шеньчжэнь.

В ноябре 2024 Украина выиграла у Австрии 3:2 в поединке плей-офф КБДК. А в апреле у украинок был шанс выйти в финальный этап, но тогда в Квалиифкации сине-желтые уступили Румынии 2:3.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Muskrat2
Вже бачу як знову поїде третій склад.
Групи з трьох це черговий маразм, складно було, але вигадали як нагадити.
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-1
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