Что Свитолина, Костюк и Цуренко предложили WTA по отстранению игроков из рф

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко обратились к WTA с письмом после онлай-встречи с руководством Тура.

В этом письме были озвучили вопросы и собственные предложения по политике WTA в условиях борьбы с российской агрессией против Украины (именно это и обсуждалось на встрече, однако никакого ответа от руководства женского Тура так и не было услышано).

Пункты, которые указаны в письме украинских теннисисток:

WTA должна опубликовать публичное заявление относительно комментариев Стива Саймона. Вы должны предоставить четкое и неоспоримое определение, или его слова – «игроки из россии и беларуси имеют право на поддержку войны. Это их собственное мнение и они не должны быть за него наказаны» – является политикой WTA или это собственное мнение Стива Саймона, которое не соответствует политике организации. Нужна четкая и понятная публичная позиция каждого игрока из россии и беларуси по вторжению в Украину армий россии и беларуси, по геноциду украинского народа со стороны россии и беларуси. Каждый игрок из россии и беларуси, который поддерживает вторжение в нашу страну или разделяет взгляды руководства своей страны в отношении Украины, должен быть отстранен от всех турниров, в которых участвуют украинцы. Каждый игрок из россии и беларуси, который осуждает вторжение в Украину, действия российской и белорусской армий на территории Украины, политику государственного руководства в отношении Украины, может продолжать соревноваться во всех без исключения турнирах. Каждый игрок из россии и беларуси, который по каким-то причинам не может публично высказать свое отношение к событиям в Украине или политике руководства своей страны, получает защищенный рейтинг и возвращается в тур только после полного окончания войны. Ваш вариант WTA должна публично и четко признать, что все слова Стива Саймона, Виктории Азаренко, Арины Соболенко, Дарьи Касаткиной, Вероники Кудерметовой и других представителей россии и беларуси относительно поддержки игроков из Украины являются манипуляциями и не соответствуют действительности. А помощь, которую оказывают некоторым украинским игрокам, не связана с войной в Украине.

«Мы просим вас проработать это письмо и продолжить наш диалог, прислав нам отзыв не позднее пяти дней после его получения», – подытожено в письме.