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WTA
12 апреля 2023, 19:35 | Обновлено 12 апреля 2023, 19:37
615
1

Что Свитолина, Костюк и Цуренко предложили WTA по отстранению игроков из рф

Стали известны подробности письма, с которым украинские теннисистки обратились к руководству Тура

12 апреля 2023, 19:35 | Обновлено 12 апреля 2023, 19:37
615
1
Что Свитолина, Костюк и Цуренко предложили WTA по отстранению игроков из рф
WTA

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко обратились к WTA с письмом после онлай-встречи с руководством Тура.

В этом письме были озвучили вопросы и собственные предложения по политике WTA в условиях борьбы с российской агрессией против Украины (именно это и обсуждалось на встрече, однако никакого ответа от руководства женского Тура так и не было услышано).

Пункты, которые указаны в письме украинских теннисисток:

  1. WTA должна опубликовать публичное заявление относительно комментариев Стива Саймона. Вы должны предоставить четкое и неоспоримое определение, или его слова – «игроки из россии и беларуси имеют право на поддержку войны. Это их собственное мнение и они не должны быть за него наказаны» – является политикой WTA или это собственное мнение Стива Саймона, которое не соответствует политике организации.
  2. Нужна четкая и понятная публичная позиция каждого игрока из россии и беларуси по вторжению в Украину армий россии и беларуси, по геноциду украинского народа со стороны россии и беларуси.
  3. Каждый игрок из россии и беларуси, который поддерживает вторжение в нашу страну или разделяет взгляды руководства своей страны в отношении Украины, должен быть отстранен от всех турниров, в которых участвуют украинцы.
  4. Каждый игрок из россии и беларуси, который осуждает вторжение в Украину, действия российской и белорусской армий на территории Украины, политику государственного руководства в отношении Украины, может продолжать соревноваться во всех без исключения турнирах.
  5. Каждый игрок из россии и беларуси, который по каким-то причинам не может публично высказать свое отношение к событиям в Украине или политике руководства своей страны, получает защищенный рейтинг и возвращается в тур только после полного окончания войны.
  6. Ваш вариант
  7. WTA должна публично и четко признать, что все слова Стива Саймона, Виктории Азаренко, Арины Соболенко, Дарьи Касаткиной, Вероники Кудерметовой и других представителей россии и беларуси относительно поддержки игроков из Украины являются манипуляциями и не соответствуют действительности. А помощь, которую оказывают некоторым украинским игрокам, не связана с войной в Украине.

«Мы просим вас проработать это письмо и продолжить наш диалог, прислав нам отзыв не позднее пяти дней после его получения», – подытожено в письме.

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Элина Свитолина Марта Костюк Леся Цуренко WTA дисквалификация беларуси дисквалификация россии российско-украинская война Стив Саймон Вероника Кудерметова Арина Соболенко Виктория Азаренко Дарья Касаткина
Источник Большой теннис Украины
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aleks8-48
А чего первая ракетка Украины не выказывается с осуждением агрессора? 
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