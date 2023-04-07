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  4. Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
WTA
07 апреля 2023, 23:55 |
844
0

Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»

Экс-третья ракетка мира вместе с Костюк и Цуренко задали наболевшие вопросы руководству WTA, но...

07 апреля 2023, 23:55 |
844
0
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На прошлой неделе состоялась встреча между украинскими теннисистками и руководством WTA.

На онлайн конференции присутствовали Марта Костюк, Леся Цуренко и Элина Свитолина, а от WTA: Стив Саймон, Ванесса Уэбб, Аня Врег, Кристи Ан, Брэндон Бурк и Слоан Стивенс.

Главный вопрос встречи – нарушениях прав украинцев и бездействии WTA относительно пропаганды и поддержки военной агрессии против Украины в Туре.

Элина Свитолина прокомментировала результат этой встречи:

«После разговора Леси Цуренко со Стивом Саймоном, вопрос с одобрением поддержки военной агрессии в теннисе приобрел просто невероятный резонанс и нам было просто необходимо выяснить действительно ли это позиция WTA.

У нас есть очень яркий пример, как Гасанова в своем аккаунте инстаграм оправдывает вторжение россии в Украину, оправдывает действия армии россии в Украине и повторяет пропагандистские нарративы россии относительно войны. Мы фактически имеем в Туре человека, открыто пропагандирующего убийства, мародество, изнасилование, киднепинг, захват территорий в нашей стране.

На мои вопросы: «адекватно ли это?», «является ли нормой пребывание такого человека в Туре?», «честно ли это относительно украинок и всех других участниц Тура?» в ответ мы услышали то же самое, что и на вопрос Леси и Марты... Тишину. Никаких аргументов. Никаких объяснений.

Мы не оставим этот вопрос, потому что вполне логично из этого вытекает вопрос безопасности украинок. Если в Туре россияне и белорусы поддерживают военную агрессию так же, как и Гасанова, то это означает, что они желают смерти украинцам, нашим родным, нашим друзьям, нам в конце концов. Или пребывание с такими людьми в одной среде это норма в 21 веке? Мы ждем ответов от WTA».

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Стив Саймон Марта Костюк WTA дисквалификация россии российско-украинская война дисквалификация беларуси Анастасия Гасанова
Источник Большой теннис Украины
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