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  4. Марта КОСТЮК: «Утро начинается с проверки, не убили ли кого-то из родных»
WTA
07 апреля 2023, 23:20 |
226
0

Марта КОСТЮК: «Утро начинается с проверки, не убили ли кого-то из родных»

Вторая ракетка Украины прокомментировала результат встречи с представителями WTA

07 апреля 2023, 23:20 |
226
0
Марта КОСТЮК: «Утро начинается с проверки, не убили ли кого-то из родных»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На прошлой неделе состоялась встреча между украинскими теннисистками и руководством WTA.

На онлайн конференции присутствовали Марта Костюк, Леся Цуренко и Элина Свитолина, а от WTA: Стив Саймон, Ванесса Уэбб, Аня Врег, Кристи Ан, Брэндон Бурк и Слоан Стивенс.

Главный вопрос встречи – нарушениях прав украинцев и бездействии WTA относительно пропаганды и поддержки военной агрессии против Украины в Туре.

Марта Костюк прокомментировала результат этой встречи:

«Во время встречи я была в Киеве. На моей Родине продолжается война, и помогать в это время чрезвычайно важно. Я ехала в автомобиле и внимательно слушала все, что происходило на встрече и вдруг включилась воздушная тревога (на Киев летели беспилотные аппараты), когда дошла моя очередь говорить...

Я задала простой вопрос – в равных ли мы (украинки) условиях относительно россиянок и белорусок? Мы даже не можем хотя бы один день просто быть в безопасности дома. Тренировочные базы разбомблены. Страну каждый день бомбят. У нас нет транспортного сообщения с другими странами. Каждое утро начинается с проверки не убили ли кого-то из родных или знакомых. Ментально мы находимся в постоянном стрессе. А в конкретный момент, когда я задавала вопрос, я была в смертельной опасности.

И в этих условиях мы должны соревноваться с представителями стран-агрессоров, потому что WTA решил их не отстранять. Украинцы находятся в таких условиях из-за деятельности россии и беларуси. То есть эти страны своими действиями заведомо создали преимущество для своих игроков, относительно нас.

На мой вопрос никто не ответил... Я повторила его еще раз и еще раз и еще раз... Пока мы не услышали ответ от Слоан Стивенс. Она сказала, что не совсем понимает, что именно я имею в виду, говоря о равных условиях, но Совет игроков готов помогать украинцам и они хотели бы знать, что можно для нас сделать.

Я хочу отметить, что общение с представителями Совета игроков состоялось впервые с начала войны. До этого разговора никого не интересовало чем можно и нужно помочь украинцам, страдающим из-за войны».

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Марта Костюк WTA российско-украинская война дисквалификация беларуси дисквалификация россии Стив Саймон Слоан Стивенс
Источник Большой теннис Украины
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