Глава WTA: «Мы поддерживаем украинцев на самом высоком уровне»
Стив Саймон уверен, что его организация все делает правильно
Генеральный директор WTA Стив Саймон рассказал, как Женская теннисная ассоциация ассоциация отреагировала на провокацию российской теннисистки Анастасии Потаповой, которая вышла на матч в Индиан-Уэллс в футболке футбольного клуба «спартак».
«Мы продолжаем делать для украинских игроков столько, сколько в наших силах. Мы многое сделали для наших спортсменов, хотя я знаю, что есть разные мнения на этот счет.
То, что происходит в Украине, достойно осуждения. Вы не можете поддерживать ни то, что там происходит, ни то, что делает российское правительство. Мы поговорили с Анастасией Потаповой напрямую, а также сделали ей предупреждение, чтобы она знала, что это было неподобающе, и я не думаю, что мы увидим еще какие-либо подобные случаи в будущем.
Мы поддерживаем украинцев на самом высоком уровне, и я не думаю, что кто-то из нас может правильно понять, через что они проходят. Мы продолжаем общаться с [российскими и белорусскими игроками] и убеждаемся, что они понимают, что здесь все очень деликатно, и что они соревнуются как нейтральные спортсмены. Я думаю, что есть сильное понимание по этому поводу.
У нас всегда была позиция — и это была фундаментальная позиция тура — каждый игрок, который имеет право играть, должен иметь право играть. И это независимо от решений, которые могли быть приняты их правительством. Мы придерживались этого и собираемся придерживаться. Мы считаем, что нейтральный подход уместен», – сказал Саймон.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
В Калифорнии определилась четверка сильнейших