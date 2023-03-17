Глава WTA: «Мы поддерживаем украинцев на самом высоком уровне»

Генеральный директор WTA Стив Саймон рассказал, как Женская теннисная ассоциация ассоциация отреагировала на провокацию российской теннисистки Анастасии Потаповой, которая вышла на матч в Индиан-Уэллс в футболке футбольного клуба «спартак».

«Мы продолжаем делать для украинских игроков столько, сколько в наших силах. Мы многое сделали для наших спортсменов, хотя я знаю, что есть разные мнения на этот счет.

То, что происходит в Украине, достойно осуждения. Вы не можете поддерживать ни то, что там происходит, ни то, что делает российское правительство. Мы поговорили с Анастасией Потаповой напрямую, а также сделали ей предупреждение, чтобы она знала, что это было неподобающе, и я не думаю, что мы увидим еще какие-либо подобные случаи в будущем.

Мы поддерживаем украинцев на самом высоком уровне, и я не думаю, что кто-то из нас может правильно понять, через что они проходят. Мы продолжаем общаться с [российскими и белорусскими игроками] и убеждаемся, что они понимают, что здесь все очень деликатно, и что они соревнуются как нейтральные спортсмены. Я думаю, что есть сильное понимание по этому поводу.

У нас всегда была позиция — и это была фундаментальная позиция тура — каждый игрок, который имеет право играть, должен иметь право играть. И это независимо от решений, которые могли быть приняты их правительством. Мы придерживались этого и собираемся придерживаться. Мы считаем, что нейтральный подход уместен», – сказал Саймон.