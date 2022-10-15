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WTA
15 октября 2022, 16:36 | Обновлено 15 октября 2022, 16:37
1179
1

ВИДЕО. Тренер из Одессы ответила российской теннисистке-стороннице путина

Виктория Кутузова достойно ответила Анастасии Гасановой

15 октября 2022, 16:36 | Обновлено 15 октября 2022, 16:37
1179
1
ВИДЕО. Тренер из Одессы ответила российской теннисистке-стороннице путина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Гасанова

Российская теннисистка Анастасия Гасанова в 2013 – 2014 годах тренировалась в Одессе, однако после победы Революции достоинства покинула страну и вернулась в россию. 10 октября у себя в Инстаграме Гасанова выпустила видео с реакцией на взрывы на крымском мосту, в котором повторяла основные нарративы российское пропаганды.

Бывшая украинская теннисистка, а ныне тренер Виктория Кутузова у себя в Инстаграме записала 9-минутное видео, в котором прошлась по Гасановой и ее утверждениям:

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Виктория Кутузова Анастасия Гасанова видео российско-украинская война
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GloryUkraine
До таких насть гасанових все-одно ніколи і нічого не дійде. 
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