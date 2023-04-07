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WTA
07 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 07 апреля 2023, 23:48
198
0

Леся ЦУРЕНКО: «Об украинских игроках никто не думал и не думает»

Украинка рассказала про онлайн конференцию с руководством WTA

07 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 07 апреля 2023, 23:48
198
0
Леся ЦУРЕНКО: «Об украинских игроках никто не думал и не думает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

На прошлой неделе состоялась встреча между украинскими теннисистками и руководством WTA.

На онлайн конференции присутствовали Марта Костюк, Леся Цуренко и Элина Свитолина, а от WTA: Стив Саймон, Ванесса Уэбб, Аня Врег, Кристи Ан, Брэндон Бурк и Слоан Стивенс.

Главный вопрос встречи – нарушениях прав украинцев и бездействии WTA относительно пропаганды и поддержки военной агрессии против Украины в Туре.

Леся Цуренко прокомментировала результат этой встречи:

«Я не хочу сейчас много рассказывать обо всем, что происходило на той встрече потому что было затронуто очень много проблем и задано множество вопросов. Мы сформировали письмо, которое направили в WTA после этой встречи, и ожидаем быструю реакцию со стороны Тура, как мы будем исправлять ситуацию.

Могу сказать, что больше всего впечатлило лично меня, да, думаю, всех девушек также – это ответы от представителей WTA.

Меня очень интересовал и продолжает интересовать вопрос дискриминации украинских игроков. На протяжении всей войны, происходящей в Украине мы постоянно слышим о недопущении дискриминации по отношению к российским и белорусским игрокам, о сохранении их прав и свобод, о поддержке со стороны Туров и о всесторонней защите – как политику WTA. А что насчет украинцев? Я спросила у всех присутствующих – что вы делали, делаете и планируете делать для недопущения дискриминации украинцев? Для защиты общечеловеческих прав игроков из Украины? Для сохранения нашего базового права делать свою работу в мирных условиях? Что сделало WTA для поддержания мирной среды внутри Тура, в эти чрезвычайно сложные времена? Ответа на мои вопросы просто не было.

Я сначала даже подумала, что возможно интернет-связь плохая, и меня не все или не полностью услышали, поэтому я еще раз повторила свои вопросы. Но ничего не изменилось... Ответа просто не было. Ни один из присутствующих не сказал ни слова. Это был шок.

Мы еще раз убедились в том, что об украинских игроках вообще никто не думал, не думает и не планировал думать».

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Стив Саймон Марта Костюк WTA дисквалификация россии российско-украинская война дисквалификация беларуси Леся Цуренко
Источник Большой теннис Украины
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