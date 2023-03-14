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WTA
14 марта 2023, 01:15 | Обновлено 14 марта 2023, 01:23
570
0

В WTA отреагировали на откровение Цуренко

Женская теннисная ассоциация – о заявлении украинки

14 марта 2023, 01:15 | Обновлено 14 марта 2023, 01:23
570
0
В WTA отреагировали на откровение Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В Женской теннисной ассоциация (WTA) не оставили без внимания признание украинской теннисистки Леси Цуренко, в котором она сообщила, что на турнире в Индиан-Уэллсе (США) не вышла на матч против второй ракетки мира арины соболенко из беларуси, будучи в шоке после разговора с СЕО WTA Стивом Саймоном.

«Прежде всего, мы уважаем эмоции Леси и всех наших украинских спортсменов, с которыми они продолжают справляться в этот невероятно тяжелый период. События в Украине продолжают влиять как на мир, так и на тур в целом и его участников в частности. WTA последовательно выражает Украине поддержку.

При этом мы сохраняем основополагающий принцип WTA, который заключается в обеспечении возможности участия отдельных спортсменов в профессиональных теннисных турнирах без какой-либо дискриминации, а также не можем позволить подвергать наказаниям из-за решений, которые принимают руководства их стран», - приводит слова представителя WTA The Tennis Podcast.

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Леся Цуренко WTA
Источник Sport.ua
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