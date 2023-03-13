Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс

В понедельник, 13 марта, украинская теннисистка Леся Цуренко не вышла на матч против второй ракетки мира Арины Соболенко из беларуси.

Официальная причина – личные причины. Однако вскоре 33-летняя украинка прокомментировала более детально свое решение:

«Причиной отказа стала паническая атака. Официально будет написано «личные причины», но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика.



Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он войну не поддерживает, но если игроки из россии и беларуси ее поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня расстраивать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, то он чувствовал бы себя ужасно.

Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе. Также он сказал, что «фэйр-плэй» и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, и покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать. На вопрос, понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы военной агрессии россии в моей стране, он сказал, что да, и это его мнение.

Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре (против Донны Векич – ред.) было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака, и я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду более готова к следующему турниру.

Наш разговор со Стивом Саймоном состоялся еще до матча против Донны Векич. У меня накопилось несколько вопросов к нему: например, по качеству мячей в Монтеррее, где я из-за этого не смогла доиграть турнир, и многие игроки жаловались на боли в плечах, кистях и локтях. Также, у меня было много вопросов относительно помощи украинцам, и мы плавно перешли к острым темам, и я все это от него услышала. Я под впечатлением от всего этого просто ментально сегодня сорвалась, честно говоря.

Например, я задавала ему вопрос, будет ли предоставлена украинцам в WTA-туре такая помощь, какая была на Australian Open, где организаторы по запросу дали дополнительное проживание и питание каждому украинцу столько, сколько было необходимо. На этот вопрос я услышала ответ: «Я буду продолжать наблюдать за ситуацией», то есть фактически он дал понять, что никакой помощи не будет, как ее не было весь год.

О моем разговоре со Стивом знают только игроки из нашей группы, с кем мы постоянно на связи, знает Элина. Все также шокированы. Мы попросили организовать конференц-колл с Советом директоров WTA, чтобы поднять там вопрос, как такой человек, как Стив Саймон, может быть лидером в WTA, и что нам со всем этим делать. Как нам дальше понимать, что наша организация хоть как-то защищает наши права. Я просто не понимаю, как случилось в этом мире, что нужно объяснять такие вещи. Это очень удивительно и очень больно».