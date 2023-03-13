Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
Украинка была шокирована тем, что услышала от СЕО WTA
В понедельник, 13 марта, украинская теннисистка Леся Цуренко не вышла на матч против второй ракетки мира Арины Соболенко из беларуси.
Официальная причина – личные причины. Однако вскоре 33-летняя украинка прокомментировала более детально свое решение:
«Причиной отказа стала паническая атака. Официально будет написано «личные причины», но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика.
Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он войну не поддерживает, но если игроки из россии и беларуси ее поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня расстраивать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, то он чувствовал бы себя ужасно.
Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе. Также он сказал, что «фэйр-плэй» и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, и покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать. На вопрос, понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы военной агрессии россии в моей стране, он сказал, что да, и это его мнение.
Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре (против Донны Векич – ред.) было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака, и я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду более готова к следующему турниру.
Наш разговор со Стивом Саймоном состоялся еще до матча против Донны Векич. У меня накопилось несколько вопросов к нему: например, по качеству мячей в Монтеррее, где я из-за этого не смогла доиграть турнир, и многие игроки жаловались на боли в плечах, кистях и локтях. Также, у меня было много вопросов относительно помощи украинцам, и мы плавно перешли к острым темам, и я все это от него услышала. Я под впечатлением от всего этого просто ментально сегодня сорвалась, честно говоря.
Например, я задавала ему вопрос, будет ли предоставлена украинцам в WTA-туре такая помощь, какая была на Australian Open, где организаторы по запросу дали дополнительное проживание и питание каждому украинцу столько, сколько было необходимо. На этот вопрос я услышала ответ: «Я буду продолжать наблюдать за ситуацией», то есть фактически он дал понять, что никакой помощи не будет, как ее не было весь год.
О моем разговоре со Стивом знают только игроки из нашей группы, с кем мы постоянно на связи, знает Элина. Все также шокированы. Мы попросили организовать конференц-колл с Советом директоров WTA, чтобы поднять там вопрос, как такой человек, как Стив Саймон, может быть лидером в WTA, и что нам со всем этим делать. Как нам дальше понимать, что наша организация хоть как-то защищает наши права. Я просто не понимаю, как случилось в этом мире, что нужно объяснять такие вещи. Это очень удивительно и очень больно».
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Сучасний світ повний лицемірства, брехні та несправедливості. Так було сотні років.
Частина людей думають одне, говорять друге, а роблять третє. Це їх вибір та їх відповідальність. Цього лицемірства вистачає навіть в Україні багато років.
Думаю, що нема сенсу жалітися чи просити щось від поганих людей. Вони з вас лише посміються та продовжать займатися своїми справами.
Думаю, що набагато краще виграти якийсь турнір та підняти український прапор.
Або зробити власну тенісну школу-академію та підготувати десять, двадцять, а краще сто професійних українських тенісистів, щоб вони прославляли Україну.
Слабкі духом завжди стають на сторону багатства, нахабства, фізичної переваги.
Наприклад, росіяни - це в реальності слабкі духом персонажі, вони раби - а тому так сильно підтримують путіна та його злочинну секту.
Так поводяться (тягнуються до диктатора, до якоїсь секти) виключно слабкі люди без честі, совісті, без самостійного мислення та точки зору на події.
Слабкі думають так як кажуть по телевізору, так як сказав їх вождь (тобто передбачається, що вони плем'я), бо вони слабкі навіть в здатності самостійно думати, не те що говорити чи діяти самостійно, автономно, унікально.