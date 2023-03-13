WTA13 марта 2023, 05:33 |
1935
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Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
Причина пока что неизвестна
13 марта 2023, 05:33 |
1935
0
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) не вышла на матч 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) против второй ракетки мира Арины Соболенко из беларуси.
Цуренко в 2023 году уже 4 раза снималась с матча (первый раз перед игрой) и 7 раз с апреля 2022 года.
Причина отказа украинки от игры с Соболенко пока что неизвестна.
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