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WTA
13 марта 2023, 05:33 |
1935
0

Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс

Причина пока что неизвестна

13 марта 2023, 05:33 |
1935
0
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) не вышла на матч 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) против второй ракетки мира Арины Соболенко из беларуси.

Цуренко в 2023 году уже 4 раза снималась с матча (первый раз перед игрой) и 7 раз с апреля 2022 года.

Причина отказа украинки от игры с Соболенко пока что неизвестна.

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Леся Цуренко Арина Соболенко WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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