Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) не вышла на матч 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) против второй ракетки мира Арины Соболенко из беларуси.

Цуренко в 2023 году уже 4 раза снималась с матча (первый раз перед игрой) и 7 раз с апреля 2022 года.

Причина отказа украинки от игры с Соболенко пока что неизвестна.