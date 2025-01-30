Наставник Барселоны: «Это тяжело. Это одна из самых сложных задач»

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал матч восьмого тура Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2), а также поделился ожиданиями от дальнейших матчей:

«Выиграть Лигу чемпионов – это действительно одна из самых сложных задач. Это тяжело, но мы настроены позитивно. Мы отдадим все силы. Все зависит от того, когда вы играете, один матч или два. Это будут великолепные противостояния с большими клубами, и я с нетерпением жду возможности посмотреть на это.

Формат совершенно новый. Самое главное, что никогда не знаешь, что произойдет. Теперь я могу сказать, что действительно ценю это, потому что мы в восьмерке лучших. Мне нравится новый формат. Болельщики действительно обсуждали все, что происходило на поле.

Теперь посмотрим, каков будет дальнейший путь. Мы не можем изменить эти вещи, просто подождем, что нам даст жеребьевка. Это нормально. Есть много больших клубов. Следующий раунд будет действительно сложным. Мы сделали первый шаг в Лиге чемпионов, и это стало большим успехом для команды и клуба», – считает Флик.