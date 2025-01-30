29 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Аталантой».

Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

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В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 19 очков, заняла второе место. «Аталанта» набрала 15 пунктов и занимает восьмую позицию.

Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января

Барселона – Аталанта – 2:2

Гол: Ямал, 47, Араухо, 72 – Эдерсон, 67, Пашалич, 79

ГОЛ! 1:0 Ямал, 47

ГОЛ! 1:1 Едерсон, 67

ГОЛ! 2:1 Араухо, 72

ГОЛ! 2:2 Пашалич, 79