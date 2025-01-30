Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Аталанта – 2:2. Интрига до последнего. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Барселона
29.01.2025 22:00 – FT 2 : 2
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 января 2025, 00:17 | Обновлено 30 января 2025, 00:18
2226
0

Барселона – Аталанта – 2:2. Интрига до последнего. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов

30 января 2025, 00:17 | Обновлено 30 января 2025, 00:18
2226
0
Барселона – Аталанта – 2:2. Интрига до последнего. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Аталантой».

Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 19 очков, заняла второе место. «Аталанта» набрала 15 пунктов и занимает восьмую позицию.

Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января

Барселона – Аталанта – 2:2

Гол: Ямал, 47, Араухо, 72 – Эдерсон, 67, Пашалич, 79

ГОЛ! 1:0 Ямал, 47

ГОЛ! 1:1 Едерсон, 67

ГОЛ! 2:1 Араухо, 72

ГОЛ! 2:2 Пашалич, 79

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
По теме:
ПСВ нанес Ливерпулю первое поражение в обновленной Лиге чемпионов
Игнатенко не сыграл. Бавария обыграла Слован и вышла в плей-офф ЛЧ
Дубль Родриго. Реал сломил Брест в последнем туре Лиги чемпионов
Барселона Аталанта Лига чемпионов видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Футбол | 29 января 2025, 08:32 3
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси

Легендарный француз выделил Эдена Азара

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30 января 2025, 00:15 6
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Жеребьевка 1/16 финала ЛЧ состоится 31 января

Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Футбол | 29.01.2025, 20:32
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Футбол | 29.01.2025, 17:07
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надо честно сказать: Динамо провалило Лигу Европы»
Футбол | 29.01.2025, 19:12
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надо честно сказать: Динамо провалило Лигу Европы»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надо честно сказать: Динамо провалило Лигу Европы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
29.01.2025, 20:10 267
Футбол
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 13
Футбол
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
28.01.2025, 00:15 4
Бокс
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
28.01.2025, 00:32 3
Бокс
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
28.01.2025, 20:17 3
Футбол
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
29.01.2025, 06:23
Другие виды
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 13
Бокс
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
28.01.2025, 21:25 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем