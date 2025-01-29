Интрига до последней минуты. Барселона и Аталанта сыграли вничью

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Аталантой».

Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

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В первом тайме гости открыли счет в поединке, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

Первый гол в матче забил звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал. В середине первого тайма хавбек «Аталанты» Эдерсон сравнял счет. На 72-й минуте центрбек хозяев Рональд Араухо вывел свою команду снова вперед, а через 7 минут хавбек «Аталанты» Марио Пашалич забил второй гол своей команды.

В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 19 очков, заняла второе место. «Аталанта» набрала 15 пунктов и заняла восьмую позицию.

Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января

Барселона – Аталанта – 2:2

Голы: Ямал, 47, Араухо, 72 – Эдерсон, 67, Пашалич, 79

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine