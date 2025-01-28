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Лига Чемпионов
Барселона
29.01.2025 22:00 - : -
Аталанта
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Лига чемпионов
28 января 2025, 11:26 |
115
0

Барселона – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву

28 января 2025, 11:26 |
115
0
Барселона – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Аталанта».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Барселона – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Аталанта
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Трансляция матча В эфире

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Барселона Аталанта Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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