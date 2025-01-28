Лига чемпионов28 января 2025, 11:26 |
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Барселона – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву
28 января 2025, 11:26 |
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В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Аталанта».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Барселона – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – АталантаСмотреть трансляцию
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