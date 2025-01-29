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Барселона
29.01.2025 22:00 - : -
Аталанта
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Лига чемпионов
29 января 2025, 01:54 | Обновлено 29 января 2025, 02:05
14
0

Барселона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 декабря в 22:00 по Киеву

29 января 2025, 01:54 | Обновлено 29 января 2025, 02:05
14
0
Барселона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на «Эстади Олимпико» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Аталантой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда в прошлом сезоне потеряла взятые годом ранее трофеи в Суперкубке и Примеры Испании. Да и прогресс в Лиге чемпионов, где впервые за три года гранд вышел в плей-офф, обернулся шокирующим вылетом с ПСЖ, где по ходу ответного, домашнего поединка было потеряно преимущество в два гола. Так что прощание с Хави было ожидаемым. Правда, к Флику тоже не может не возникать вопросов из-за того, как все испортилось в Ла Лиге. Но пока что иммунитет Ханси дает Суперкубок, где и Атлетик с Реалом уверенно обыграли, и титул завоевали. Кроме того, сине-гранатовые уверенно проходят Лигу чемпионов. Точнее, вдесятером проиграли Монако, но потом до конца 2024-го года только побеждали. В январе на поле Бенфики, сначала проигрывая, в итоге получилось оформить зрелищные 5:4.

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Аталанта

Клуб после первого подъема при Гасперини пережил несколько посредственных лет. Но в 2023/2024 Богиня вернулась по-настоящему, выиграв спор за 4-е место в Серии А. Да, при этом она уступила финал кубка, но компенсировала это с лихвой, победив в Лиге Европы. Сейчас получается как минимум удерживать позиции на внутренней арене, хотя там бывают неудачные отрезки, и такой бергамаски переживали и в середине зимы. Ну, а возвращение в Лигу чемпионов было неплохим: набрали 11 очков, и только потом снова, как и в Суперкубке УЕФА летом, уступили мадридскому Реалу. В прошлом, январском туре, со Штурмом, не было совершенно никаких проблем. Там итальянцы сумели оформить разгромную победу с итоговым счетом 5:0.

Статистика личных встреч

Впервые клуб из Бергамо сыграет в Каталонии.

Прогноз

Букмекерские конторы считают однозначным фаворитом хозяев арены. Но они нестабильны, и, с учетом традиционно зрелищного стиля обоих сторон, ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Барселона
29 января 2025 -
22:00
Аталанта
Тотал голів більше 3.0 1.60 Сделать ставку
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Барселона Аталанта Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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