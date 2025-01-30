Симоне ИНДЗАГИ: «Мы не пропустили в семи матчах. И не попали в тройку»
Главный тренер «Интера» оценил результаты команды в Лиге чемпионов
Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги оценил победу своей команды в противостоянии с французским «Монако» (3:0):
«Я очень доволен и поздравил ребят, потому что наш путь в этих восьми играх был необыкновенным. Мы отыграли семь матчей без пропущенных голов, мы финишировали за пределами тройки лучших только из-за разницы забитых и пропущенных мячей. У нас есть эта стабильность, и вам просто нужно увидеть имена некоторых команд, которые не смогли попасть в восьмерку лучших, так что нам нужно заслуженно отпраздновать это достижение.
У ребят был правильный подход, поскольку мы знали, что у «Монако» есть опасные контратакующие игроки, поэтому нам нужно было играть очень организованно. Даже поражение могло бы позволить нам пройти дальше, но мы старались не делать никаких расчетов и просто идти к победе», – оценил игру своей команды Индзаги.
«Интер» набрал 19 баллов, но не сумел опередить «Арсенал» и «Барселону» из-за разницы мячей – подопечные Индзаги заняли четвертое место. «Монако» разместился на 17-й позиции (13 очков).
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