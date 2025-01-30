29.01.2025 22:00 – FT 0 : 1
Лига чемпионов30 января 2025, 07:48 |
38
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Янг Бойз – Црвена Звезда – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпинов
30 января 2025, 07:48 |
38
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29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Янг Бойз и Црвена Звезда.
Поединок прошел на стадионе Ванкдорф в Берне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1
Гол: Канга, 69
Видеообзор матча:
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Гелор Канга (Црвена Звезда).
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