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Лига Чемпионов
Янг Бойз
29.01.2025 22:00 – FT 0 : 1
Црвена Звезда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 января 2025, 07:48 |
38
0

Янг Бойз – Црвена Звезда – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпинов

30 января 2025, 07:48 |
38
0
Янг Бойз – Црвена Звезда – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Янг Бойз и Црвена Звезда.

Поединок прошел на стадионе Ванкдорф в Берне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1

Гол: Канга, 69

Видеообзор матча:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Гелор Канга (Црвена Звезда).
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Янг Бойз Црвена Звезда видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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