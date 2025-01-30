29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Янг Бойз и Црвена Звезда.

Поединок прошел на стадионе Ванкдорф в Берне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1

Гол: Канга, 69

Видеообзор матча: