Ламин ЯМАЛ: «Я был спокоен. Барселона – лучшая команда Европы»
Футболист каталонского клуба прокомментировал матч Лиги чемпионов
29 января в матче восьмого тура Лиги чемпионов испанская «Барселона» противостояла итальянской «Аталанте». Каталонский клуб не сумел удержать преимущество и позволи гостям вырвать ничью – 2:2.
Футболист «Барселоны» Ламин Ямал поделился мнением о результате этой встречи, а также рассказал о своих ожиданиях от жеребьевки:
«После матча Ханс-Дитер Флик сказал, что я провел отличную игру. Я был спокоен. Мы знали, что в параллельном матче «Ливерпуль» проигрывает, но было важно одержать победу и нам, чтобы не остаться на втором месте.
Мы мечтали о победе, но получили ничью. Ничего, мы все равно счастливы. Жеребьевка? «Барселона» – лучшая команда в Европе, она всегда фаворит в любом поединке. Мы всегда стремимся к победе», – подытожил Ямал.
«Барселона» набрала 19 баллов и заняла второе место. В активе «Аталанты» 15 очков – итальянский клуб разместился на девятой позиции.
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