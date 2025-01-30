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Лига чемпионов
30 января 2025, 06:31 |
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И.о. тренера Боруссии Дортмунд прокомментировал победу над Шахтером в ЛЧ

Майк Тулльберг – про успех своих подопечных в матче Лиги чемпионов с горняками (3:1)

30 января 2025, 06:31 |
401
0
И.о. тренера Боруссии Дортмунд прокомментировал победу над Шахтером в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Тулльберг

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Шахтер Донецк.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи исполняющий обязанности тренера немецкого коллектива Майкл Тулльберг прокомментировал победу своих подопечных:

«Мы хорошо начали игру. Наш план с мячом сработал, и у нас были хорошие контрдвижения впереди с Макси Байером и Серу Гирасси, где мы могли угрожать ворота соперника и контролировать игру сзади. Я был очень доволен нашей работой без мяча. Затем нам нужно было сделать счет 3:0, но мы пропустили гол и стало 2:1. Было видно, что парни немного нервничали. Затем мы потеряли контроль на 10 или 15 минут. Но мы снова стали смелее с нашим прессингом и заслужили победу – 3:1».

Автор дубля и лучший игрок матча Серу Гирасси:

«Это положительный результат. Я доволен своими двумя голами и тем, что они помогли нам одержать победу. У меня девять голов [в Лиге чемпионов] за сезон, так что я очень счастлив. Но теперь нам нужно сосредоточиться на плей-офф».

Голкипер Боруссии Дортмунд Грегор Кобель:

«Я очень рад, что мы одержали первую победу в этом году. Это была непростая игра, что делает результат еще более удовлетворительным. Все знают, что поставлено на карту. Мы показали, что способны выигрывать игры. Мы продолжили играть после моей ошибки. Нам нужно было убедиться, что мы уменьшаем количество этих ошибок и реагируем на них. В этом отношении сегодня вечером это был шаг в правильном направлении».

Видеообзор матча Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк

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Шахтер Донецк Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Шахтер Лига чемпионов пресс-конференция Серу Гирасси Грегор Кобель
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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