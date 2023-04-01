Петра КВИТОВА: «Игроков россии и беларуси не нужно допускать к Олимпиаде»
Теннисистов уже допустили к Уимблдону
Чешская теннисистка Петра Квитова понимает, почему Уимблдон решил допустить российских и белорусских спортсменов к турниру, но надеется, что их не будет на Олимпиаде-2024.
«В первую очередь, я всегда говорила, что я против войны. Конечно, я больше волнуюсь за украинцев и за украинских игроков. Я понимаю, что Уимблдону было тяжело в прошлом году из-за того, что у них забрали очки после решения о бане. И я вообще думаю, что они (россияне и белорусы) не должны быть допущены, на мой взгляд, и на Олимпиаду также».
«Просто я немного больше склоняюсь на сторону украинцев», – сказала Квитова.
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