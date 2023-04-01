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  4. Петра КВИТОВА: «Игроков россии и беларуси не нужно допускать к Олимпиаде»
WTA
01 апреля 2023, 14:45 |
259
2

Петра КВИТОВА: «Игроков россии и беларуси не нужно допускать к Олимпиаде»

Теннисистов уже допустили к Уимблдону

01 апреля 2023, 14:45 |
259
2
Петра КВИТОВА: «Игроков россии и беларуси не нужно допускать к Олимпиаде»
Getty Images/Global Images Ukraine

Чешская теннисистка Петра Квитова понимает, почему Уимблдон решил допустить российских и белорусских спортсменов к турниру, но надеется, что их не будет на Олимпиаде-2024.

«В первую очередь, я всегда говорила, что я против войны. Конечно, я больше волнуюсь за украинцев и за украинских игроков. Я понимаю, что Уимблдону было тяжело в прошлом году из-за того, что у них забрали очки после решения о бане. И я вообще думаю, что они (россияне и белорусы) не должны быть допущены, на мой взгляд, и на Олимпиаду также».

«Просто я немного больше склоняюсь на сторону украинцев», – сказала Квитова.

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Петра Квитова российско-украинская война Олимпийские игры 2024
Источник Большой теннис Украины
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Andrey_1992
молодець!
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+3
Nick.Grabowski
Росіян та білорусів потрібно банити від міжнародних змагань за те, що вони зруйнували увесь спорт (масовий, дитячий, юнацький, професійний, турніри, змагання) та нормальне життя в Україні.
Показувати фото зруйнованих шкіл, ДЮСШ, кортів, стадіонів, бігових доріжок, парків, спортивних майданчиків, палаців спорту тощо.
Щоб світ бачив - що зробили росіяни зі спортом в Україні та можливістю займатися спортом в Україні від дітей до пенсіонерів.
Є безліч фото та відео доказів зруйнованих спортивних та освітніх закладів в Україні. Їх сотні, якщо не тисячі. Потрібно лише систематизувати та якісно зафіксувати цю інформацію та донести світовій спортивній спільноті.
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