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Другие новости
30 января 2025, 08:40 |
1818
0

Шахтер вылетел, Степаненко и Бущан ушли, завершен основной этап ЛЧ

Главные новости за 29 января на Sport.ua

30 января 2025, 08:40 |
1818
0
Шахтер вылетел, Степаненко и Бущан ушли, завершен основной этап ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 29 января.

1А. Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Донецкая команда не сумела выйти в плей-офф

1B. Боруссия Д – Шахтер – 3:1. Прощание горняков с ЛЧ. Видео голов, обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

1С. Пушич пояснил, почему Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов
29 января горняки уступили немецкой команде в матче 8-го тура еврокубка

2А. Ман Сити с трудом переиграл Брюгге и получил путевку в плей-офф ЛЧ
Команда Гвардиолы набрала 11 очков и вскочила на подножку уходящего поезда

2B. Бенфика с Трубиным всухую одолела Ювентус и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Португальская команда переиграла туринцев со счетом 2:0 в матче 8-го тура еврокубка

2C. Цыганков не помог. Арсенал без Зинченко победил Жирону
«Канониры» напрямую проходят в 1/8 финала

2D. ПСЖ не помітив Штутгарт. Французи розгромили суперника
Немцы остались без Лиги чемпионов, а французы шагают дальше

2E. Интрига до последней минуты. Барселона и Аталанта сыграли вничью
Матч закончился со счетом 2:2

2F. Сенсация в Загребе. Динамо обыграло Милан и едва не попало в топ-24 ЛЧ
Хорватский клуб обыграл «Милан» со счетом 2:1

2G. Дубль Родриго. Реал сломил Брест в последнем туре Лиги чемпионов
Королевский клуб одолел французскую команду со счетом 3:0

2H. ПСВ нанес Ливерпулю первое поражение в обновленной Лиге чемпионов
Англичане до этого матча не теряли очки

2I. Невероятные аптекари. Байер со Степановым победил Спарту
Немецкий коллектив вышел напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов

3A. Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала

3B. Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Жеребьевка 1/16 финала ЛЧ состоится 31 января

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало игрока сборной Украины в Саудовскую Аравию
Георгий Бущан продолжит карьеру в «Аль-Шабабе»

4B. ВИДЕО. Где наш новый вратарь? Аль-Шабаб презентовал Бущана
Украинец впервые в карьере сменил команду

4C. Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины

5A. Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Тарас Степаненко продолжит карьеру в Эюпспоре

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил, что Степаненко провел последний матч за клуб
Тарас вышел на 89-й минуте поединка 8-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Д (1:3)

5C. Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Ожидается, что Тарас станет игроком команды Эюпспор

6A. ЧЕ-2025. Тищенко попал в топ-15 индивидуалки, закрыв все мишени
Насыко и Ткаленко рядом с двадцаткой лучших

6B. ЧЕ-2025. Приемлимое начало. Стеблина с двумя промахами вошла в топ-20
Еще три украинки оказались среди тридцатки лучших

7A. ШОВКОВСКИЙ – о последнем матче Лиги Европы, травмированных и уходе Бущана
Тренер ответил на вопросы журналистов перед последним матчем еврокубков

7B. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надо честно сказать: Динамо провалило Лигу Европы»
Игрок поделился мнением о последнем матче основного этапа Лиги Европы

8. Табашник взяла бронзу в Белграде в противостоянии с Топич и Вукович
В Белграде состоялась зрелищная борьба в прыжках в высоту

9. Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины
«Вулверхэмптон» собирается подписать Владимира Бражко

10A. Анатолий ДУДЧЕНКО: «Усик уничтожит Опетаю, если вернется в крузервейт»
Эксклюзивное интервью экс-боксера и тренера Андрея Новицкого для Sport.ua

10B. Брэдли Бил: звезда НБА на распутье
Высокооплачиваемый защитник не нужен ни своим, ни чужим

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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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