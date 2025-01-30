29.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов30 января 2025, 07:40 |
166
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Штурм – РБ Лейпциг – 1:0. Как судил украинец. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25
30 января 2025, 07:40 |
166
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29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штурм и РБ Лейпциг.
Поединок прошел на арене Вертерзе-Штадион в Клагенфурте. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи был украинский судья Николай Балакин.
Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
Штурм (Австрия) – РБ Лейпциг (Австрия) – 1:0
Гол: Малич, 42
Видеообзор матча:
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Арьян Малич (Штурм Грац).
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