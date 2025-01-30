Штурм Грац

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штурм и РБ Лейпциг.

Поединок прошел на арене Вертерзе-Штадион в Клагенфурте. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Главным арбитром встречи был украинский судья Николай Балакин.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Штурм (Австрия) – РБ Лейпциг (Австрия) – 1:0

Гол: Малич, 42

Видеообзор матча: