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Лига Чемпионов
Штурм Грац
29.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 января 2025, 07:40 |
166
0

Штурм – РБ Лейпциг – 1:0. Как судил украинец. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 07:40 |
166
0
Штурм – РБ Лейпциг – 1:0. Как судил украинец. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штурм и РБ Лейпциг.

Поединок прошел на арене Вертерзе-Штадион в Клагенфурте. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи был украинский судья Николай Балакин.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Штурм (Австрия) – РБ Лейпциг (Австрия) – 1:0

Гол: Малич, 42

Видеообзор матча:

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Арьян Малич (Штурм Грац).
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Штурм Грац РБ Лейпциг видео голов и обзор Лига чемпионов Николай Балакин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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