Штурм Грац

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28 января 2025, 20:43 | Обновлено 28 января 2025, 20:48
95
0

Штурм – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

28 января 2025, 20:43 | Обновлено 28 января 2025, 20:48
95
0
Штурм – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. РБ Лейпциг

В среду, 29 января, в Лиге чемпионов состоится матч 8-го тура «Штурм» – «РБ Лейпциг». Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф и будут вести борьбу за престиж и премиальные.

Штурм

Подопечные Юргена Зоймеля в основном этапе Лиги чемпионов добыли лишь три очка. В пятом туре «Штурм» дома одолел «Жирону» (1:0). Все остальные поединки австрийская команда проиграла. В предыдущем туре «Штурм» получил 5 мячей от «Аталанты» (5:0). За шесть матчей в ЛЧ австрийский клуб забил четыре мяча. Хуже показатели только у «Болоньи» и «Янг Бойз. В турнирной таблице «Штурм» идет на 33-м месте.

РБ Лейпциг

Немецкий клуб лишь в предыдущем туре основного этапа Лиги чемпионов смог добыть первые очки. Команда со счетом 2:1 обыграла лиссабонский «Спортинг», который еще не до конца пришел в себя после ухода Рубена Аморима. А до этого у «РБ Лейпциг» была серия из шести поражений подряд, что стало определенной неожиданностью. У «РБ Лейпциг» столько же очков, как и у «Штурма». На благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей команда находится на 30-м месте. Перед визитом в Австрию «РБ Лейпциг» сыграл с еще одним представителем Германии в Лиге чемпионов. Поединок з «Байером» закончился со счетом 2:2, причем «РБ Лейпциг» по ходу матча проигрывал с разницей в два мяча.

Личные встречи

Команды встречались в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-1982/83. «Штурм» выиграл дома 2:0, в гостях проиграл 0:1 и прошел в следующий этап турнира.

«Штурм» – «РБ Лейпциг»: ключевая статистика и тренды

Поскольку чемпионат Австрии возобновится 15 февраля, «Штурм» проводил только контрольные матчи. В пяти поединках команда одержала только одну победу. В матчах «РБ Лейпцига» в 2025 году обязательно забивали обе команды.

«Штурм» (возможный состав): Кьелль Схерпен – Димитри Лавале, Грегори Вютрих, Эмануэль Айву, Арьян Малич – Ловро Звонарек, Йон Горенц-Станкович, Точи Чуквуани – Сиди Ятта, Отар Китеишвили, Уильям Бёвинг.

«РБ Лейпциг» (возможный состав): Маартен Вандефоорт – Дэвид Раум, Эль-Чадайль Битшиабу, Вилли Орбан, Лутсхарел Гертрюйда – Хави Симонс, Кевин Кампль, Амаду Айдара, Антонио Нуса – Беньямин Шешко, Лоис Опенда.

Прогноз

«РБ Лейпциг» считается фаворитом и играет результативно. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент 1,57).

Прогноз Sport.ua
Штурм Грац
29 января 2025 -
22:00
РБ Лейпциг
Тотал больше 2,5 1,57 Сделать ставку
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Штурм Грац РБ Лейпциг Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
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