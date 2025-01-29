30 января в 22:00 киевское «Динамо» сыграет поединок 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.

Команды встретятся в заключительном туре на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

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«Динамо» имеет в пассиве 6 поражений подряд, и первое очко было взято 21 января в матче с турецким Галатасараем (3:3).

Команда Александра Шовковского еще за два тура до финиша досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф еврокубкового турнира.

Латвийский клуб РФШ Рига сенсационно переиграл Аякс (1:0) и с 5 очками занимает 30-ю позицию в турнирной таблице Лиги Европы.

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – РФШ Рига

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