Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – РФШ Рига
30 января в 22:00 состоится поединок последнего, 8-го тура Лиги Европы
30 января в 22:00 киевское «Динамо» сыграет поединок 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.
Команды встретятся в заключительном туре на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.
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«Динамо» имеет в пассиве 6 поражений подряд, и первое очко было взято 21 января в матче с турецким Галатасараем (3:3).
Команда Александра Шовковского еще за два тура до финиша досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф еврокубкового турнира.
Латвийский клуб РФШ Рига сенсационно переиграл Аякс (1:0) и с 5 очками занимает 30-ю позицию в турнирной таблице Лиги Европы.
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – РФШ Рига
Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.
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