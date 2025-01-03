В ожидании решения. Галатасарай пристально следит за вингером Баварии
Лерой Сане получил новый вариант продолжения карьеры
Турецкий гранд «Галатасарай» заинтересован в услугах футболиста сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лероя Сане.
Известный инсайдер Флориан Плеттенберг заявил, что представитель турецкой лиги планирует подписать игрока в качестве свободного агента.
Однако Лерой хочет сконцентрироваться на выступлениях за Баварию и мечтает о подписании нового контракта. Поэтому «Галатасараю» будет трудно убедить вингера.
В этом сезоне Сане появился в 19 матчах. На счету футболиста пять забитых мячей и один ассист.
🚨🔴 Yes, Galatasaray Istanbul are interested in signing Leroy #Sané on a free transfer in summer.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 3, 2025
However, there is no chance of a move to #Galatasaray at that time. Sané remains fully focused on Bayern and is determined to secure a new contract with the club beyond the end of… pic.twitter.com/n7Uf08NR5M
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