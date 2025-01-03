Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ожидании решения. Галатасарай пристально следит за вингером Баварии
Германия
03 января 2025, 14:59 | Обновлено 03 января 2025, 15:01
130
0

В ожидании решения. Галатасарай пристально следит за вингером Баварии

Лерой Сане получил новый вариант продолжения карьеры

03 января 2025, 14:59 | Обновлено 03 января 2025, 15:01
130
0
В ожидании решения. Галатасарай пристально следит за вингером Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Турецкий гранд «Галатасарай» заинтересован в услугах футболиста сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лероя Сане.

Известный инсайдер Флориан Плеттенберг заявил, что представитель турецкой лиги планирует подписать игрока в качестве свободного агента.

Однако Лерой хочет сконцентрироваться на выступлениях за Баварию и мечтает о подписании нового контракта. Поэтому «Галатасараю» будет трудно убедить вингера.

В этом сезоне Сане появился в 19 матчах. На счету футболиста пять забитых мячей и один ассист.

По теме:
Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это чемпион Європы и мира
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент украинцу. Байер оформил первый трансфер в 2025 году
Динамо приготовиться. Галатасарай усилит лучший бомбардир Евро
Лерой Сане Бавария Галатасарай чемпионат Германии по футболу чемпионат Турции по футболу Бундеслига трансферы Бундеслиги
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Карпаты должны быть Карпатами». Легенды клуба – о коллаборации с Рухом
Футбол | 03 января 2025, 14:05 3
«Карпаты должны быть Карпатами». Легенды клуба – о коллаборации с Рухом
«Карпаты должны быть Карпатами». Легенды клуба – о коллаборации с Рухом

Игорь Кульчицкий, Роман Зуб и Михаил Кополовец поделились со Sport.ua мнениями о слиянии клубов

Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03 января 2025, 15:01 0
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 3 января в 22:00 по Киеву

Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Футбол | 02.01.2025, 15:50
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03.01.2025, 10:15
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
Бокс | 02.01.2025, 16:38
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
02.01.2025, 08:22 12
Футбол
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
02.01.2025, 06:30
Футбол
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
01.01.2025, 09:00 9
Футбол
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
01.01.2025, 21:29
Теннис
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
02.01.2025, 00:16
Бокс
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
03.01.2025, 03:15 4
Бокс
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
03.01.2025, 07:54 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 7 шайб и яркий матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. 7 шайб и яркий матч за выживание в элите
02.01.2025, 20:49 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем