В ожидании решения. Галатасарай пристально следит за вингером Баварии

Турецкий гранд «Галатасарай» заинтересован в услугах футболиста сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лероя Сане.

Известный инсайдер Флориан Плеттенберг заявил, что представитель турецкой лиги планирует подписать игрока в качестве свободного агента.

Однако Лерой хочет сконцентрироваться на выступлениях за Баварию и мечтает о подписании нового контракта. Поэтому «Галатасараю» будет трудно убедить вингера.

В этом сезоне Сане появился в 19 матчах. На счету футболиста пять забитых мячей и один ассист.