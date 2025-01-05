Легионеры и молодежь. Детали трансферного окна Динамо, Шахтера и Кривбасса
Все три клуба планируют усилиться этой зимой
Стали известны некоторые подробности трансферного окна для киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и «Крибасса», сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, помимо прибывших на сборы в Турцию с киевлянами Име Окона и Богдана Слюбика, руководство клуба рассматривало несколько легионеров, среди которых были неназванный албанский вингер и чилиец.
«Шахтер» же делает акцент на молодежь.
Что касается криворожского клуба, то руководство активно ищет игроков и активно продает: недавно был продан Устименко, а в ближайшее время буде объявлен трансфер Стецькова.
Ранее сообщалось о том, что агенты полузащитника «Динамо» готовят трансфер для футболиста.
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