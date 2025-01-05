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Украина. Премьер лига
05 января 2025, 13:27 | Обновлено 05 января 2025, 13:33
1171
0

Легионеры и молодежь. Детали трансферного окна Динамо, Шахтера и Кривбасса

Все три клуба планируют усилиться этой зимой

05 января 2025, 13:27 | Обновлено 05 января 2025, 13:33
1171
0
Легионеры и молодежь. Детали трансферного окна Динамо, Шахтера и Кривбасса
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Стали известны некоторые подробности трансферного окна для киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и «Крибасса», сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, помимо прибывших на сборы в Турцию с киевлянами Име Окона и Богдана Слюбика, руководство клуба рассматривало несколько легионеров, среди которых были неназванный албанский вингер и чилиец.

«Шахтер» же делает акцент на молодежь.

Что касается криворожского клуба, то руководство активно ищет игроков и активно продает: недавно был продан Устименко, а в ближайшее время буде объявлен трансфер Стецькова.

Ранее сообщалось о том, что агенты полузащитника «Динамо» готовят трансфер для футболиста.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Тимур Стецьков Денис Устименко Богдан Слюбик
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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