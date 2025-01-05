Легионеры и молодежь. Детали трансферного окна Динамо, Шахтера и Кривбасса

Стали известны некоторые подробности трансферного окна для киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и «Крибасса», сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, помимо прибывших на сборы в Турцию с киевлянами Име Окона и Богдана Слюбика, руководство клуба рассматривало несколько легионеров, среди которых были неназванный албанский вингер и чилиец.

«Шахтер» же делает акцент на молодежь.

Что касается криворожского клуба, то руководство активно ищет игроков и активно продает: недавно был продан Устименко, а в ближайшее время буде объявлен трансфер Стецькова.

Ранее сообщалось о том, что агенты полузащитника «Динамо» готовят трансфер для футболиста.