Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед могут перенести. Известна причина

Центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» может быть перенесен из-за сильного снегопада.

По информации клубной пресс-службы «красных», сегодня утром состоялось совещание по безопасности, чтобы оценить погодные условия и состояние газона на «Энфилде».

На этот момент ожидается, что матч пройдет в обычном режиме и прилагаются все усилия, чтобы игра состоялась. Следующее совещание по безопасности состоится в полдень.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» запланирован на воскресенье, 5 января. Старт встречи ожидается в 18:30 по Киеву.

