Германия05 января 2025, 13:48 |
715
0
Степанов вышел в стартовом составе на матч Байер – Рот-Вайсс
Матч начался в 13:00 по киевскому времени
05 января 2025, 13:48 |
715
0
В воскресенье, 5 января, проходит матч между леверкузенским «Байером» и «Рот-Вайссом» из Оберхаузена.
Это товарищеский матч, цель которого – подготовка ко второй части сезона Бундеслиги.
С первых минут игру начал украинский нападающий леверкузенцев Артем Степанов. Для него это первый матч со стартовых минут за клуб.
После первого тайма украинец результативными действиями не отличился, а команды ушли на перерыв со счетом 0:0.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 января 2025, 13:11 3
Матч может не состояться
Теннис | 05 января 2025, 08:40 4
Марта сыграет против Эшлин Крюгер на старте соревнований в Австралии
Хоккей | 05.01.2025, 01:31
Бокс | 05.01.2025, 07:51
Футбол | 04.01.2025, 20:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.01.2025, 15:41 3
Бокс
04.01.2025, 21:09 27
03.01.2025, 16:10 1
04.01.2025, 08:27 3
04.01.2025, 08:52 6
03.01.2025, 17:26 6
04.01.2025, 01:47 3