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  4. Степанов вышел в стартовом составе на матч Байер – Рот-Вайсс
Германия
05 января 2025, 13:48 |
715
0

Степанов вышел в стартовом составе на матч Байер – Рот-Вайсс

Матч начался в 13:00 по киевскому времени

05 января 2025, 13:48 |
715
0
Степанов вышел в стартовом составе на матч Байер – Рот-Вайсс
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

В воскресенье, 5 января, проходит матч между леверкузенским «Байером» и «Рот-Вайссом» из Оберхаузена.

Это товарищеский матч, цель которого – подготовка ко второй части сезона Бундеслиги.

С первых минут игру начал украинский нападающий леверкузенцев Артем Степанов. Для него это первый матч со стартовых минут за клуб.

После первого тайма украинец результативными действиями не отличился, а команды ушли на перерыв со счетом 0:0.

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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