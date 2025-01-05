Степанов вышел в стартовом составе на матч Байер – Рот-Вайсс

В воскресенье, 5 января, проходит матч между леверкузенским «Байером» и «Рот-Вайссом» из Оберхаузена.

Это товарищеский матч, цель которого – подготовка ко второй части сезона Бундеслиги.

С первых минут игру начал украинский нападающий леверкузенцев Артем Степанов. Для него это первый матч со стартовых минут за клуб.

После первого тайма украинец результативными действиями не отличился, а команды ушли на перерыв со счетом 0:0.