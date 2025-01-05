Хрвое ИЛИЧ: «Я очень быстро интегрировался в Кривбасс»
Хорват доволен своей игрой
Хорватский легионер «Кривбасса» Хрвое Илич рассказал, как ему удалось быстро адаптироваться к требованиям главного тренера команды Юрия Вернидуба.
«Я очень быстро интегрировался в новый клуб и уже через две недели чувствовал себя как дома. Почти сразу же начал показывать свой потенциал и выполнять то, что от меня требовал тренер. К тому же, товарищи по команде, тренеры и руководство клуба очень тепло меня встретили, сделали все, чтобы я чувствовал себя комфортно», – рассказал Илич.
В нынешнем сезоне хорват отыграл за «Кривбасс» 11 поединков во всех официальных турнирах, забив три гола и отдав три результативных передачи.
Ранее Хрвое откровенно рассказал о задачах «Кривбасса» в нынешнем сезоне УПЛ.
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