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Украина. Премьер лига
05 января 2025, 11:47 | Обновлено 05 января 2025, 12:36
153
0

Хрвое ИЛИЧ: «Я очень быстро интегрировался в Кривбасс»

Хорват доволен своей игрой

05 января 2025, 11:47 | Обновлено 05 января 2025, 12:36
153
0
Хрвое ИЛИЧ: «Я очень быстро интегрировался в Кривбасс»
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Хорватский легионер «Кривбасса» Хрвое Илич рассказал, как ему удалось быстро адаптироваться к требованиям главного тренера команды Юрия Вернидуба.

«Я очень быстро интегрировался в новый клуб и уже через две недели чувствовал себя как дома. Почти сразу же начал показывать свой потенциал и выполнять то, что от меня требовал тренер. К тому же, товарищи по команде, тренеры и руководство клуба очень тепло меня встретили, сделали все, чтобы я чувствовал себя комфортно», – рассказал Илич.

В нынешнем сезоне хорват отыграл за «Кривбасс» 11 поединков во всех официальных турнирах, забив три гола и отдав три результативных передачи.

Ранее Хрвое откровенно рассказал о задачах «Кривбасса» в нынешнем сезоне УПЛ.

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Хрвое Илич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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