Хрвое ИЛИЧ: «Я очень быстро интегрировался в Кривбасс»

Хорватский легионер «Кривбасса» Хрвое Илич рассказал, как ему удалось быстро адаптироваться к требованиям главного тренера команды Юрия Вернидуба.

«Я очень быстро интегрировался в новый клуб и уже через две недели чувствовал себя как дома. Почти сразу же начал показывать свой потенциал и выполнять то, что от меня требовал тренер. К тому же, товарищи по команде, тренеры и руководство клуба очень тепло меня встретили, сделали все, чтобы я чувствовал себя комфортно», – рассказал Илич.

В нынешнем сезоне хорват отыграл за «Кривбасс» 11 поединков во всех официальных турнирах, забив три гола и отдав три результативных передачи.

Ранее Хрвое откровенно рассказал о задачах «Кривбасса» в нынешнем сезоне УПЛ.