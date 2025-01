«Мне все равно». Де Брюйне удивил, заговорив о своем будущем

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал о своих планах на будущее. Бельгиец заявил, что сосредоточен на выступлениях за «горожан».

«Слухи о моем будущем? Мне все равно. Я просто пытаюсь вернуться на свой уровень.

Я чувствую, что с каждой неделей мне становится лучше. Теперь я могу играть 90 минут. Это была неприятная пара месяцев с травмой», – сказал Де Брюйне.

Ранее сообщалось, что Жузеп Гвардиола откровенно рассказал о будущем Кевина в «Манчестер Сити».

🚨🇧🇪 Kevin de Bruyne: “Rumours on my future? I don't care. I'm just trying to get back to my level”.



“I feel every week I'm getting better. I can play for 90 minutes now. It's been an uncomfortable couple of months with the injury”. pic.twitter.com/9ClqtIPLEa