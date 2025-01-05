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  4. «Мне все равно». Де Брюйне удивил, заговорив о своем будущем
Англия
05 января 2025, 13:31 |
1157
0

«Мне все равно». Де Брюйне удивил, заговорив о своем будущем

Бельгиец не реагирует на слухи

05 января 2025, 13:31 |
1157
0
«Мне все равно». Де Брюйне удивил, заговорив о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал о своих планах на будущее. Бельгиец заявил, что сосредоточен на выступлениях за «горожан».

«Слухи о моем будущем? Мне все равно. Я просто пытаюсь вернуться на свой уровень.

Я чувствую, что с каждой неделей мне становится лучше. Теперь я могу играть 90 минут. Это была неприятная пара месяцев с травмой», – сказал Де Брюйне.

Ранее сообщалось, что Жузеп Гвардиола откровенно рассказал о будущем Кевина в «Манчестер Сити».

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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