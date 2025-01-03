Переговоры идут. Реал готов завершить трансфер игрока Жироны
Мигель Гутьеррес может вернуться в Мадрид
Испанский защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес может в ближайшее время стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, клубы уже начали переговоры о трансфере 23-летнего футболиста, который является воспитанником «сливочных». В Мадриде давно следят за Мигелем, но сейчас интерес является наиболее конкретным и в клубе готовы завершить переход игрока.
В текущем сезоне Мигель Гутьеррес провел 24 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Жирона» подпишет защитника «Барселоны».
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