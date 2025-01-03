Переговоры идут. Реал готов завершить трансфер игрока Жироны

Испанский защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес может в ближайшее время стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, клубы уже начали переговоры о трансфере 23-летнего футболиста, который является воспитанником «сливочных». В Мадриде давно следят за Мигелем, но сейчас интерес является наиболее конкретным и в клубе готовы завершить переход игрока.

В текущем сезоне Мигель Гутьеррес провел 24 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» подпишет защитника «Барселоны».