Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры идут. Реал готов завершить трансфер игрока Жироны
Испания
03 января 2025, 15:18 |
1332
0

Переговоры идут. Реал готов завершить трансфер игрока Жироны

Мигель Гутьеррес может вернуться в Мадрид

03 января 2025, 15:18 |
1332
0
Переговоры идут. Реал готов завершить трансфер игрока Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

Испанский защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес может в ближайшее время стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, клубы уже начали переговоры о трансфере 23-летнего футболиста, который является воспитанником «сливочных». В Мадриде давно следят за Мигелем, но сейчас интерес является наиболее конкретным и в клубе готовы завершить переход игрока.

В текущем сезоне Мигель Гутьеррес провел 24 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» подпишет защитника «Барселоны».

По теме:
Отказались от Роналду? ПСЖ определился с трансферными планами
На базе. Молодой защитник уже присоединился к Динамо
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Мигель Гутьеррес Жирона Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Футбол | 02 января 2025, 17:54 0
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду

Португалец близок к подписанию нового контракта

ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
Футбол | 02 января 2025, 17:07 9
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас

Виктор Вацко рассказал резонансную историю

Сборная Украины хочет провести короткий сбор перед игрой с Бельгией
Футбол | 03.01.2025, 15:44
Сборная Украины хочет провести короткий сбор перед игрой с Бельгией
Сборная Украины хочет провести короткий сбор перед игрой с Бельгией
ФОТО. «С дудкой не повезло». Девушка звезды Динамо выложила странный пост
Футбол | 03.01.2025, 10:25
ФОТО. «С дудкой не повезло». Девушка звезды Динамо выложила странный пост
ФОТО. «С дудкой не повезло». Девушка звезды Динамо выложила странный пост
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон | 02.01.2025, 21:29
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
02.01.2025, 00:16
Бокс
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
03.01.2025, 03:15 5
Бокс
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 4
Бокс
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
03.01.2025, 07:54 2
Футбол
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 3
Футбол
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
01.01.2025, 19:49
Футбол
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
02.01.2025, 15:50 11
Футбол
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
03.01.2025, 08:55 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем