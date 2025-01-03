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Италия
03 января 2025, 14:58 | Обновлено 03 января 2025, 15:07
710
0

15 месяцев без футбола. Европейский гранд готовит сенсационный трансфер

Тирелл Маласия может стать игроком «Ювентуса»

03 января 2025, 14:58 | Обновлено 03 января 2025, 15:07
710
0
15 месяцев без футбола. Европейский гранд готовит сенсационный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Тирелл Маласия

Нидерландский защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия может стать игроком «Ювентуса», сообщает TuttoJuve.

По информации источника, 25-летний футболист, который покинет английский клуб зимой, является одним из вариантов замены бразильца Данило, который может покинуть «Ювентус» уже зимой. В случае, если трансфер состоится, это будет аренда до конца сезон.

Тирелл Маласия не играл в футбол с 14 июня 2023 года по 28 ноября 2024 года из-за травмы.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» рассматривает трансфер защитника «Манчестер Юнайтед».

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Ювентус Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Тирелл Маласия Данило Луис да Силва
Данііл Киріяка Источник: Tuttojuve
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