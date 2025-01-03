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  4. «Футбольная бомба». Кополовец отреагировал на объединение Карпат и Руха
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 14:15 |
802
0

«Футбольная бомба». Кополовец отреагировал на объединение Карпат и Руха

Бывший хавбек «львов» считает, что его бывшая команда от слияния только выиграет

03 января 2025, 14:15 |
802
0
«Футбольная бомба». Кополовец отреагировал на объединение Карпат и Руха
Михаил Кополовец

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Михаил Кополовец в эксклюзивном комментарии для Sport.ua отреагировал на слияние «Карпат» и «Руха»:

«Руководители клубов подарили нам футбольную бомбу. У «Руха» есть очень много хороших футболистов, с которыми «Карпаты» ощутимо усилятся. Одно дело, когда команда усиливается двумя-тремя футболистами раз в полгода и совсем другое – когда сливаются два действительно боеспособных коллектива. Это объединение имеет целью ускорение процесса выхода команды в еврокубки, от чего выиграет весь львовский футбол. Отдельно «Карпатам» и «Руху» справиться с этой задачей было бы гораздо сложнее.

«Карпаты» от этого слияния только выиграют, потому что, во-первых, название команды не изменится; во-вторых, появление пяти-шести новых футболистов повлечет ощутимый прорыв в результатах. Тем более, что большинство этих игроков «Карпатам» не чужие, они являются выходцами из нашей школы».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Михаил Кополовец инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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