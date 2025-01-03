«Карпаты должны быть Карпатами». Легенды клуба – о коллаборации с Рухом

Информационная бомба, которой стало совместное заявление «Карпат» и «Руха» о слиянии двух львовских клубов, затмила все спортивные новости конца прошлого – начала нового года. Вместе с тем за высокопарными лозунгами о объединении усилий с целью усиления позиций львовского футбола скромно умалчивается моральная составляющая. Ведь после возвращения «Карпат» в УПЛ их встречи с «Рухом» стали настоящими дерби ненависти. Болельщики команд и отдельные представители клубов не гнушались использовать вокруг поединков не только неэтические высказывания, а иногда и приемы, которые можно считать ударами ниже пояса. В первую очередь к таким можно отнести громкое заявление бывшего фаната «Карпат», а с началом полномасштабной войны военнослужащего Виктора Розового, который совершил перед дерби стартовый удар по мячу с шарфом «Руха» на плечах, а затем поделился порцией негатива в адрес поклонников «Карпат» в общественном пространстве.

Вообще, источники Sport.ua в клубе «Карпаты» на правах анонимности советуют не называть произошедшее слиянием клубов: «Никто ни с кем не сливался. Такая формулировка и совместное заявление – красивая обертка, чтобы оправдать ликвидацию «Руха». Козловскому сейчас не до футбола. Он банально продал команду со всеми футболистами Маткивскому. На каких условиях, пока точно неизвестно».

А что думают о происшедшем легенды «Карпат», те, кто оставил в истории команды заметный след? Sport.ua поинтересовался у знаковых фигур зелено-белых их мнением о главной новости зимы в украинском футболе.

Игорь Кульчицкий, полузащитник «Карпат» (1963-1972), многолетний капитан команды:

ФК Карпаты. Игорь Кульчицкий

– От этих событий «Карпатам» будет только польза и они станут сильнее. И вряд ли это объединение или слияние. Если бы было слияние, то команда называлась бы по-другому. Но на это никто не пойдет. Потому что «Карпаты» это «Карпаты». «Карпаты» должны быть чистыми, без каких-либо приставок или двойных названий. Такое в истории уже было и воспринималось львовянами исключительно негативно. Я об объединении СКА и «Карпат» в 80-х годах прошлого столетия. Львов – свободный город и здесь никто не хотел поддерживать солдатскую команду, команду, которая носила название в честь поработителей Украины. «Рух» – немного другое, но двойного названия «Карпатам» точно не нужно.

А вот игроки «Руха» «Карпаты» усилят. Там хватает хороших ребят – и в команде УПЛ, и в школе. Тем более, что многие из этих ребят являются воспитанниками «Карпат», которых Козловский переманил к себе. Думаю, минимум четыре-пять игроков «Руха» «Карпатам» сильно помогут. Команда нуждается в усилении во всех звеньях и у «Руха» такие футболисты есть. Кто именно заинтересует Лупашко, увидим в ближайшее время, когда команда 18 января отправится на первый сбор в Турцию.

Роман Зуб, полузащитник «Карпат» (1994-1997, 1999-2000):

ФК Карпаты. Роман Зуб

– Мне поныне не верится, что Козловский вот так просто отдал команду. Он жил «Рухом», не жалел на него времени и ресурсов. Но сейчас это уже факт. Теперь интересно, как это слияние будет выглядеть на деле, кто из игроков и тренеров где окажется. Эта реорганизация займет некоторое время. Как со времен привыкнут и будут относиться с пониманием к этому слиянию те болельщики «Карпат», которые сейчас воспринимают события негативно. Точнее, многое будет зависеть от того, каким будет эффект объединения. Будут победы, участие в еврокубках – недовольных не останется.

Вот я убежден, что даже за СКА-«Карпаты» львовяне болели бы, если бы команда вышла в высшую лигу. Конечно, учитывая период перемен, близкий распад СССР, к объединению «Карпат» с командой, которая ассоциировалась с советской армией, во Львове тогда в большинстве своем относились негативно. Но людей на трибунах в матчах против сильных соперников, однако, было много. Было бы еще больше, если бы это не была первая лига. Но на выход СКА-«Карпат» в элиту тогда не было разрешения сверху. Так что в последних турах команда была занята тем, чтобы стать третьей-четвертой и в высшую лигу не попасть. Сейчас ситуация другая.

Михаил Кополовец, полузащитник «Карпат» (2007-2014):

ФК Карпаты. Михаил Кополовец

– Руководители клубов подарили нам футбольную бомбу. У «Руха» очень много хороших футболистов, с которыми «Карпаты» ощутимо усилятся. Одно дело, когда команда усиливается двумя-тремя футболистами раз в полгода и совсем другое – когда сливаются два действительно боеспособных коллектива. Целью объединения является ускорение процесса выхода команды в еврокубки, от чего выигрывает весь львовский футбол. По отдельности «Карпатам» и «Руху» справиться с этой задачей было бы гораздо сложнее. «Карпаты» от этого слияния только выиграют, поскольку, во-первых, название команды не изменится; во-вторых, появление пяти-шести новых футболистов повлечет за собой ощутимый прорыв в результатах. Тем более что большинство этих игроков «Карпатам» не чужды, они являются выходцами из нашей школы.