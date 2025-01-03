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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 14:42 | Обновлено 03 января 2025, 14:52
581
0

Зуб рассказал, при каких условиях фанаты Карпат примут слияние с Рухом

Бывший игрок «львов» до сих пор не может поверить в объединение клубов

03 января 2025, 14:42 | Обновлено 03 января 2025, 14:52
581
0
Зуб рассказал, при каких условиях фанаты Карпат примут слияние с Рухом
ФК Карпаты. Роман Зуб

Бывший футболист львовских «Карпат» Роман Зуб в эксклюзивном комментарии для Sport.ua отреагировал на слияние «Карпат» и «Руха»:

«Мне поныне не верится, что Козловский вот так просто отдал команду. Он жил «Рухом», не жалел на него времени и ресурсов. Но сейчас это уже факт. Теперь интересно, как это слияние будет выглядеть на деле, кто из игроков и тренеров где окажется. Эта реорганизация займет определенное время. Как со временем привыкнут и будут относиться с пониманием к этому слиянию те болельщики «Карпат», которые сейчас воспринимают события негативно. Точнее, многое будет зависеть от того, каким будет эффект от объединения. Будут победы, участие в еврокубках – недовольных не останется.

Вот я убежден, что даже за СКА-«Карпаты» львовяне болели бы, если бы команда вышла в высшую лигу. Конечно, учитывая период перемен, близкий распад СССР, к объединению «Карпат» с командой, которая ассоциировалась с советской армией, во Львове тогда в основном относились негативно. Но людей на трибунах в матчах против сильных соперников все же было много. Было бы еще больше, если бы это не была первая лига. Однако на выход СКА-«Карпат» в элиту тогда не было разрешения сверху. Поэтому в последних турах команда была занята тем, чтобы стать третьей-четвертой и в высшую лигу не попасть. Сейчас ситуация другая».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов инсайд Роман Зуб
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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