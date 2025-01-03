Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с тремя футболистами
Сергей Чурилов рассказал о трансферах «Буковины»
Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов рассказал о последних трансферных новостях клуба Первой лиги. Наставник сообщил, что руководство решило прекратить сотрудничество с тремя игроками:
– С кем из игроков уже прекратили сотрудничество, а с кем, возможно, уже пролонгировали соглашения?
– По обоюдному согласию сторон мы уже прекратили сотрудничество с Виталием Фарасеенко, Иваном Будняком и Давронбеком Азизовым. Что касается потенциальных новичков, то пока мы еще ни с кем из фуболистов не начали переговоры по совместному сотрудничеству, – сообщил Чурилов.
«Буковина» набрала 20 баллов в Группе А Первой лиги и заняла четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Чурилова будут бороться за выход в УПЛ во второй части сезона.
Ранее сообщалось, что «Буковина» может провести матч Кубка Украины на собственном стадионе.
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