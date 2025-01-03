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Украина. Первая лига
03 января 2025, 14:08 |
592
0

Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с тремя футболистами

Сергей Чурилов рассказал о трансферах «Буковины»

03 января 2025, 14:08 |
592
0
Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с тремя футболистами
ФК Буковина

Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов рассказал о последних трансферных новостях клуба Первой лиги. Наставник сообщил, что руководство решило прекратить сотрудничество с тремя игроками:

– С кем из игроков уже прекратили сотрудничество, а с кем, возможно, уже пролонгировали соглашения?

– По обоюдному согласию сторон мы уже прекратили сотрудничество с Виталием Фарасеенко, Иваном Будняком и Давронбеком Азизовым. Что касается потенциальных новичков, то пока мы еще ни с кем из фуболистов не начали переговоры по совместному сотрудничеству, – сообщил Чурилов.

«Буковина» набрала 20 баллов в Группе А Первой лиги и заняла четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Чурилова будут бороться за выход в УПЛ во второй части сезона.

Ранее сообщалось, что «Буковина» может провести матч Кубка Украины на собственном стадионе.

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Микола Титюк Источник: ФК Буковина
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