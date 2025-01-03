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  4. Арсенал подпишет звездного чемпиона Европы. Заплатят более 50 млн евро
Англия
03 января 2025, 14:08 |
958
1

Арсенал подпишет звездного чемпиона Европы. Заплатят более 50 млн евро

Нико Уильямс может покинуть «Атлетик»

03 января 2025, 14:08 |
958
1
Арсенал подпишет звездного чемпиона Европы. Заплатят более 50 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Лондонский «Арсенал» серьезно интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «канониры» из-за травмы лидера Букайо Сака готовы уже зимой заплатить за 22-летнего футболиста 58 миллионов евро - это сумма, которая прописана в контракте игрока как клаусула.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Летом он выиграл Евро-2024, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 6 поединках турнира.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».

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Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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kluchka_vova
ігрок супер..
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