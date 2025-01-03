Арсенал подпишет звездного чемпиона Европы. Заплатят более 50 млн евро

Лондонский «Арсенал» серьезно интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «канониры» из-за травмы лидера Букайо Сака готовы уже зимой заплатить за 22-летнего футболиста 58 миллионов евро - это сумма, которая прописана в контракте игрока как клаусула.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Летом он выиграл Евро-2024, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 6 поединках турнира.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».