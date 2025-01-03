Арсенал подпишет звездного чемпиона Европы. Заплатят более 50 млн евро
Нико Уильямс может покинуть «Атлетик»
Лондонский «Арсенал» серьезно интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, «канониры» из-за травмы лидера Букайо Сака готовы уже зимой заплатить за 22-летнего футболиста 58 миллионов евро - это сумма, которая прописана в контракте игрока как клаусула.
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Летом он выиграл Евро-2024, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 6 поединках турнира.
Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».
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