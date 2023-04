Кто проведет Евро-2028 и Евро-2032. УЕФА назвал претендентов

Официальный сайт УЕФА сообщил о том, что организация закрыла прием заявок на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах.

На Евро-2028 претендует общая заявка Великобритании и Ирландии, а также заявка Турции. А на организацию Евро-2032 заявки подали Турция и Италия. УЕФА огласит решение по обоим турнирам в октябре.

Евро-2024 примет Германия.

𝗜𝗖𝗬𝗠𝗜: UEFA received bid dossiers from member national associations interested in hosting the 2028 and 2032 European Championships.



⚽ 2028: United Kingdom & Ireland, Türkiye.



⚽ 2032: Türkiye, Italy.



Winning bids will be announced in October.



Read more: ⬇️