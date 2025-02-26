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Кубок Англии
Астон Вилла
28.02.2025 22:00 - : -
Кардифф Сити
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Англия
26 февраля 2025, 21:48 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:49
23
0

Астон Вилла – Кардифф Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 28 февраля в 22:00 по Киеву

26 февраля 2025, 21:48 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:49
23
0
Астон Вилла – Кардифф Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В пятницу, 28 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Астон Вилла» – «Кардифф Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Астон Вилла

После ничьей с «Ливерпулем» (2:2) и победы над «Челси» (2:1), «Астон Вилла» отправилась в гости к «Кристал Пэлас» и потерпела поражение со счетом 1:4. В турнирной таблице АПЛ команда опустилась на десятое место. Кубковый матч с представителем Чемпионшипа, который будет проходить на домашнем стадионе, неплохой шанс для «Астон Виллы» реабилитироваться за прошлую неудачу. Однако не следует забывать, что 4 марта «Астон Вилла» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Брюгге». А значит, тренер может поберечь кого-то из игроков основы.

Кардифф Сити

«Кардифф Сити» в последнем туре Чемпионшипа прервал безвыигрышную серию и на своем поле победил «Халл» (1:0). До этого команда проиграла «Лидсу» (0:7) и «Портсмуту» (1:2), а также сыграла вничью с «Бристоль Сити» (1:1) и «Плимутом» (1:1). В турнирной таблице «Кардифф» идет на 19 месте. От зоны вылета команду отделяет 6 очков. В предыдущем раунде Кубка Англии «Кардифф» встречался со «Сток Сити». Основное и дополнительное время закончилось вничью 3:3, а в серии пенальти точнее были футболисты «Кардиффа».

Личные встречи

Из последних восьми матчей «Астон Вилла» выиграла 4. Три победы на счету «Кардифф Сити». Еще одна встреча закончилась вничью.

«Астон Вилла» – «Кардифф Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Астон Вилла» забивает в среднем по 1,67 гола за игру. Средняя результативность «Кардифф Сити» в гостях составляет ровно один гол за матч.

Возможные составы

  • «Астон Вилла»: Ольсен, Дисаси, Конса, Богарде, Динь, Гарсия, Тилеманс, Макгинн, Рэмзи, Роджерс, Уоткинс.
  • «Кардифф Сити»: Хорват, Фиш, Ин, О'Дода, Риномхота, Чемберс, Маннсверк, Эшфорд, Уиллок, Робинсон, Салех.

Прогноз

«Астон Вилла» перед матчем в Лиге чемпионов захочет поберечь силы. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
28 февраля 2025 -
22:00
Кардифф Сити
Тотал меньше 3,5 1,62 Сделать ставку
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Астон Вилла Кардифф Сити Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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